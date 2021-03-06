HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor - Son Dakika

HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor

06.03.2021 08:25

Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyorHATAY'da terörden arındırılan bölgede spor yapan Ata Koşar (43), 2 bin rakımlık Amanos Dağları'nda, karla kaplı dağlarda koşu yapıyor ve dağlardan akan soğuk sularda yüzüyor.

Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor

HATAY'da terörden arındırılan bölgede spor yapan Ata Koşar (43), 2 bin rakımlık Amanos Dağları'nda, karla kaplı dağlarda koşu yapıyor ve dağlardan akan soğuk sularda yüzüyor. Dağın zirvesinde yamaç paraşütü de yapan Koşar, bütün sporları huzurlu ve güvenli bir şekilde yaptığını söyledi. Eksi 4 derecedeki buzları kırıp suya giren Koşar'ın sosyal medyada paylaştığı videoları, görenleri hayretler içinde bırakıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde spor ve sağlıklı yaşam merkezi işletmeciliği yapan, beden eğitimi öğretmenliği mezunu Ata Koşar, terörden arındırılmış Amanos Dağları'nın zirvesinde, eşsiz manzarada spor yapıyor. Eksi 4 derecedeki suya giren Koşar'ın sosyal medyada paylaştığı videoları, ilgi çekiyor.

'SPORLARIMI, GÜVENLE VE HUZURLU YAPIYORUM'

Hayatını sporla kazandığını ve bir doğa aşığı olduğunu söyleyen Koşar, "Egzersizlerimi doğada yapıyorum, doğa gezileri düzenliyorum. Akademik olarak zaten beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum, bütün yaşam algım, bütün hayatım spor üzerine kurulmuş. Bulunduğum bölgede Amanos Dağları var ve bütün sporlarımı Amanos Dağları üzerinde icra ediyorum. Amanos'un buzlu sularına giriyorum, dağdan gelen soğuk sularda yüzüyorum. Dağ zirvesinden yamaç paraşütü ile uçuyorum. Çok güvenli bir bölge, çok huzurlu bir şekilde doğadaki bütün aktivitelerimi huzur içinde gerçekleştiriyorum. Sporu her alanda Amanoslar'da son derece güvenli bir şekilde icra etmeye devam edeceğim" dedi.

DAĞIN ZİRVESİNDE, BUZLU SUYUN İÇİNDE 15 DAKİKA KALABİLİYOR

Sporun kendisi için bir yaşam şekli olduğunu ifade eden Koşar, çocukluğundan bu yana değişik branşlarda sporlar yaptığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Üç yıldır buzlu suda yüzüyorum. Amanoslar'ın zirvesinde, donmuş göletleri kırıp içinde yüzüyorum. Bedenimi zihnimle kontrol etmeyi öğrendim, yavaş yavaş buzlu suda süreyi uzatmayı hedefledim. Daha önce bir dakika buzlu suyun içinde durabilirken, en son geldiğim nokta ise suyun içinde 15 dakika dayanmayı başardım. Gerçekten çok keyifli. Bedenimin de süreç içerisinde, metabolizmamın da çok kuvvetlendiğini hissettim, beni çok güzel motive etti. Çok eskinden atalarımızın soğuğa dayanıklı olduğun biliyoruz. Teknolojinin insanlığa sunduğu konfor, metabolizmamızı tembelleştirdi. Şöyle ki, evimizde ısıtıcılar var. Dışarı çıktığımızda kalın giysiler giyiyoruz, arabamızda klima kullanıyoruz."

'DOĞANIN İÇTENLİĞİNDEN UZAK BİR YENİ NESİL BÜYÜYOR'

Günümüzdeki çocukların, teknoloji bağımlılığı nedeniyle doğadaki muhteşem hayatı ıskaladığını söyleyen Koşar, "Doğanın nasıl işlediği bilmeyen, doğadaki hayvanları tanımayan, doğadan uzak ve doğanın içtenliğinden uzak bir yeni nesil büyüyor. Burada ben, ebeveynlere şu tavsiyede bulunmak istiyorum; çocukları alın, doğayla iç içe olmalarını sağlayın. Çocuklarımızı doğa ile zaman geçirmeye teşvik etmemiz gerekiyor. Doğayı anlamaları, doğayı tanımaları ve doğanın işleyişini anlamaları için onlara bir fırsat tanımamız gerekiyor" diye konuştu.

'DOĞAYA HEP BERABER SAHİP ÇIKALIM'

Doğanın kirletilmemesi adına dağın çeşitli yerlerine kendi imkanları ile tabelalar diktiğini ve her spor sonunda yanına aldığı poşetlerle, denk geldiği tüm çöpleri topladığını dile getiren Koşar, şöyle devam etti:

"Doğada kaliteli, nitelikli zaman geçirelim ama doğanın bize verilen bir miras olduğunu unutmayalım. Gelecek nesillere de tertemiz ve güzel bir doğa teslim etmemiz gerektiğini hatırlayalım. Doğa içerisinde geçirdiğimiz zaman içerisinde lütfen doğayı kirletmeyelim, doğa içerisinde inorganik atık bırakmayalım. Çocuklarımıza, doğanın temiz bırakılması adına bir duyarlılık kazandıralım. Lütfen doğaya hep beraber sahip çıkalım."

HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor
HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor

Amanoslar, Antakya, Hatay, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY Terörden arındırılan Amanoslar'da buzlu suda yüzüp, karla kaplı alanlarda koşuyor - Son Dakika


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