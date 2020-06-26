Terörden arındırılan Amanosların eteğindeki gölette su sporları yapılacak - Son Dakika

Terörden arındırılan Amanosların eteğindeki gölette su sporları yapılacak

Güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Amanos Dağları eteğindeki Karlısu Göleti, su sporlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Amanos Dağları eteğindeki Karlısu Göleti, su sporlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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Hatay kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Karlısu Göleti'ne Büyükşehir Belediyesince su sporları için kurulan tesis, bölgenin turnuvalara ev sahipliği yapması için geliştiriliyor. Yemyeşil doğası ve manzarasıyla görenleri hayran bırakan bölgede, gölete su sporları için rampalar kuruluyor, direkler ve diğer gerekli malzemeler yerleştiriliyor.

Su kayağı ve kano meraklılarını bireysel olarak ağırlamaya başlayan tesis, bu yıl yapılması planlanan organizasyonlarla adından söz ettirecek.

"Buranın farkı, yemyeşil doğa içerisinde oluşu"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Su Kayağı Teknik Kurul Başkanı Hüseyin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı su kayağı turnuvalarının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Tesiste, turnuva için gerekli rampaların yerleştirildiğini aktaran Başaran, şöyle konuştu:

"Rampaların yerleşmesinin ardından burası Türkiye şampiyonaları için hazır durumda. Türkiye'de, kimisi deniz içerisinde, kimisi yapay göller içerisine kurulmuş, su sporları için uygun 13 merkez var. Buranın farkı ise yemyeşil doğa içerisinde oluşu. Her görenin hayran olacağı bir tesis olmuş. Bizler de görünce hayran olduk. Kayseri, Şanlıurfa ve Hatay'ın aralarında bulunduğu 3 kente Türkiye'nin tüm sporcularını davet edip bir organizasyon planlıyoruz."

Rampaların kurulmasıyla eksik kalmayacağını belirten Başaran, turnuvaların haricindeki hedeflerinin kentte yeni sporcular yetiştirmek olduğunu anlattı.

Sporcular tesisi beğendi

Profesyonel su kayağı sporcusu Berke Bozdemir de bir yakınının davetiyle Bursa'dan tesise geldiğini ifade etti.

Tesiste gösteri yaparak bu sporu sevdirmeye çalışacaklarını kaydeden Bozdemir, "Türkiye'nin birçok yerindeki su sporu tesislerini gezdim. Buranın yemyeşil doğa içerisinde oluşu çok güzel. Hedefimiz burada Türkiye şampiyonasını yaptırmak." dedi.

Su kayağı sporcusu Erdinç Türkmen de geçen yıl su sporları yapmaya başladığı dile getirdi. Tesisi merak ettikleri için bölgeye gittiklerini, kısa süreli eğitimin ardından suda kaymaya başladıklarını aktaran Türkmen, "Daha önce terörle anılan bu yerde böyle bir tesisin kurulması çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şu an hobi olarak sık sık kaymaya geliyoruz. Hedefim ise kendimi geliştirip profesyonelce bu sporu yapmak." diye konuştu.

Amanos Dağları, Türkiye, Karlısu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Terörden arındırılan Amanosların eteğindeki gölette su sporları yapılacak - Son Dakika Spor
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