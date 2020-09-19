Terörden arındırılan Bingöl'de, saklı cennetler ortaya çıkmaya başladı - Son Dakika

Terörden arındırılan Bingöl'de, saklı cennetler ortaya çıkmaya başladı

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Servi beldesi Direkli köyü yakınında bulunan şelalenin döküldüğü yerde oluşan kalp şeklindeki çukur alan, ilgi görüyor.

Terörden arındırılan Bingöl'de, saklı cennetler ortaya çıkmaya başladı, System.String[]

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Servi beldesi Direkli köyü yakınında bulunan şelalenin döküldüğü yerde oluşan kalp şeklindeki çukur alan, ilgi görüyor. Bölgenin terörden arındırılmasıyla ziyaretçilerin gelmeye başladığını belirten köylüler, şelalenin turizme kazandırılmasını istedi.

?Uzun yıllar terör olaylarıyla gündeme gelen Bingöl'de saklı kalan doğal güzellikler huzur ve güven ortamıyla beraber, bir bir ortaya çıkmaya başladı. Genç ilçesi Servi beldesine bağlı Direkli köyüne 4 kilometre yürüme mesafesindeki 'Değirmen Kapısı' olarak bilinen şelalenin döküldüğü yerde oluşan ve 'kalp' şeklini de anımsatan alan görenlerin ilgisini çekiyor. İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan köyün sakinleri, şelaleye giden yolların yapılarak alanın turizme kazandırılmasını istiyor.

'BURASI GÖRÜLMEYE DEĞER'Köy sakinlerinden Şemsettin Şenlik, alanın terörden dolayı yıllarca uğranılmayan ve bilinmeyen bir yer haline geldiğini belirterek, "Göl eski çağlardan beri var. Zazaca adı 'Ber Hari' olarak bilinen alanın Türkçe anlamı ise 'Değirmen Kapısı'dır. Burası 30- 35 yıl terörden dolayı sesiz alandı. O yüzden burası fazla tanıtılmadı. Burayı bilen pek fazla kişi olmadığından sosyal medya üzerinden yeni yeni keşfedildi. Tabi buraya gelenler de yolun patika olması ve dağlık alandan geçtiklerinden bayağı mağdur oluyor. Burası coğrafi açıdan çok güzel bir yer, muhteşem bir yer, güzel bir yer. Burası görülmeye değer. Yetkililerden bu yolun düzeltilmesini ve buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.'YÜRÜMEMİZE DEĞDİ'Recep Alimoğlu ise arkadaşlarıyla birlikte dağları aşarak alana geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ama buraya gelmemize değdi. Keşke o dağları yürüyerek aşmak yerine arabamızla gelebilseydik. Yolu düzgün olmuş olsaydı, burası daha iyi tanıtılırdı. Burası gerçekten güzel. Buraya yaklaşık 20 dakika yürüdük ama yine de gelmemize değdi. Buranın bir mesire alanı olarak değerlendirilmesini isterim. Turizme yönelik birtakım iyileştirmeler yapılırsa bu bölge ve Bingöl adına çok iyi olacağını düşünüyorum."


Bingöl, Terör, Kalp, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 08:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terörden arındırılan Bingöl'de, saklı cennetler ortaya çıkmaya başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi Son dakika: Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı kesimini açtı: Ülkemize yıllık katkısı 595 milyon lira Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Genoa'ya transfer olan Andrea Pinamonti, 17 gün sonra Inter'e geri döndü Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Bakan Soylu'dan gündem olan Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili yeni çıkış: Çok hoşuma gitti Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler         
14:06
Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti         
13:36
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı         
11:50
Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
11:41
Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı         
11:40
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
2 kişiyi öldüren zanlılar, husumetli oldukları ailenin tüm fertlerini öldürmeyi planlamışlar 2 kişiyi öldüren zanlılar, husumetli oldukları ailenin tüm fertlerini öldürmeyi planlamışlar         
10:05
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı         
09:08
10 saat suda kaldıktan sonra 7-8 saat kaynatılarak yapılan keçiboynuzu pekmezinin kilosu 50 liradan satılıyor 10 saat suda kaldıktan sonra 7-8 saat kaynatılarak yapılan keçiboynuzu pekmezinin kilosu 50 liradan satılıyor         
08:27
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 15:15:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Terörden arındırılan Bingöl'de, saklı cennetler ortaya çıkmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei