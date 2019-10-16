Son Dakika Haberleri: Terörden arındırılan bölgeler şimdi de tuzaklardan temizleniyor
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Terörden arındırılan bölgeler şimdi de tuzaklardan temizleniyor

55 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Tel Abyad'ın doğusunda yerleşim yerleri ve arazilere kurulan patlayıcı tuzaklar tek tek imha ediliyor.

Terörden arındırılan bölgeler şimdi de tuzaklardan temizleniyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Tel Abyad'ın doğusunda yerleşim yerleri ve arazilere kurulan patlayıcı tuzaklar tek tek imha ediliyor.

Suriye sınırında güvenlik koridoru oluşturmak için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen Tel Abyad, şimdi de PKK/ YPG'li teröristlerin kurduğu tuzaklardan arındırılıyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu, kentin doğu kısmındaki yerleşim yeri ve arazilere tuzaklanan mayın ve patlayıcıları tek tek tespit ediyor. Bulunan patlayıcılar kontrollü bir şekilde patlatılarak etkisiz hale getiriliyor. Tuzakların patlatıldığı bölgeden yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafından da görülüyor.

(Şİ-SD-HA-Y)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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