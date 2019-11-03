Son Dakika Haberleri: Terörden arındırılan bölgelerde yardım dağıtıldı
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Terörden arındırılan bölgelerde yardım dağıtıldı

6 saat önce

Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Telebyad kentine bağlı Suluk Beldesindeki sivil halka yardım paketleri dağıtıldı.

Terörden arındırılan bölgelerde yardım dağıtıldı, System.String[]

Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Telebyad kentine bağlı Suluk Beldesindeki sivil halka yardım paketleri dağıtıldı.


İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği tarafından AFAD organizasyonuyla Suriye'nin Telebyad kentine bağlı Suluk Beldesindeki sivil halka yardım paketleri dağıtıldı. Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle gerçekleştirilen yardımlarda bölge halkına gıda, battaniye, su, ekmek dağıtıldı.


Ayrıca halka ücretsiz ekmek dağıtılabilmesi için Suluk Belediyesi fırınına un yardımında bulunuldu. Bölge halkının yardımlara çok muhtaç olduğunu gözlemlediklerini söyleyen İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, özelikle gıda, battaniye, un, hijyen paketi, bebek maması, bebek bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerinin gerektiğini dile getirdi. - ŞANLIURFA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
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