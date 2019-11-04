Terörden arındırılan bölgelerde yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad ve Resulyn'da YPG'li teröristlerden temizlenen alanlarda yaşamın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG'li teröristlerden arındırılan Tel Abyad, Resulayn ve bu bölgelerin kırsalında yer alan köylerde yaşamın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. SMO'nun bölgedeki faaliyetleri kapsamında Türkiye'den bölgeye gönderilen gıda ve yardım paketleri bölgeye dönen ailelere dağıtılırken, SMO personelleri sokakları temizleyip ihtiyacı olanlara yardımda bulunuyor. Bölgede hayatın normale döndürülmesi faaliyetleri sürdürülüyor. - ANKARA