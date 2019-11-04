Son Dakika Haberleri: Terörden arındırılan bölgelerde yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor
Son Dakika Güncel Terörden arındırılan bölgelerde yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

Terörden arındırılan bölgelerde yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

7 saat önce

Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad ve Resulyn'da YPG'li teröristlerden temizlenen alanlarda yaşamın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad ve Resulyn'da YPG'li teröristlerden temizlenen alanlarda yaşamın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG'li teröristlerden arındırılan Tel Abyad, Resulayn ve bu bölgelerin kırsalında yer alan köylerde yaşamın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. SMO'nun bölgedeki faaliyetleri kapsamında Türkiye'den bölgeye gönderilen gıda ve yardım paketleri bölgeye dönen ailelere dağıtılırken, SMO personelleri sokakları temizleyip ihtiyacı olanlara yardımda bulunuyor. Bölgede hayatın normale döndürülmesi faaliyetleri sürdürülüyor.

(İHA)

Terörden arındırılan bölgelerde yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Telabyad, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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