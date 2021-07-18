TERÖRDEN ARINDIRILAN CİLO SAT DAĞLARINDA 2. DOĞA SPORLARI FESTİVALİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
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TERÖRDEN ARINDIRILAN CİLO SAT DAĞLARINDA 2. DOĞA SPORLARI FESTİVALİ DÜZENLENDİ

18.07.2021 17:10
TERÖRDEN ARINDIRILAN CİLO SAT DAĞLARINDA 2. DOĞA SPORLARI FESTİVALİ DÜZENLENDİ

İlimiz Yüksekova İlçesinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Cilo Sat Dağlarında 2. Doğa Sporları Festivali düzenlendi.

İlimiz Yüksekova İlçesinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Cilo Sat Dağlarında 2. Doğa Sporları Festivali düzenlendi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen Yüksekova'da bulunan İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle şenleniyor.

Bölgedeki doğal güzellikleri turizme kazandırmak ve bölgenin tanıtımına katkı sunmak için Valiliğimizin destekleriyle Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD) bu yıl ikincisi düzenlenen festivale Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Ak Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yurtiçi ve dışından çok sayıda doğasever ve sporcu katıldı.

Festivalde bir konuşma yapan Valimiz Sayın İdris Akbıyık, CİSAD ile bölgede doğa sporları festivalinin ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Festivalde emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür eden Valimiz Sayın Akbıyık, " Türkiye'nin her yerinden bu güzellikleri görmek için buraya gelen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Buralar bir zamanlar maalesef Hakkariliye, Kürt'e, Türk'e, Türkiye'ye kötülük yapmak isteyen terör örgütünün cirit attığı, eğitim yaptığı yerlerdi. Ama çok şükür bugün ne Hakkari'de ne bu dağlarda 3 bin 500 rakımda terörün 't'sinden dahi söz edilemez. Bir tane dahi terörist buralarda bulunmuyor. İnşallah tam manasıyla bir terörist dahi kalmayana kadar güvenlik güçlerimizle, Hakkari halkıyla beraber mücadele edeceğiz. " dedi.

"Pandemiye rağmen inanılmaz bir rağbet var" Güvenlik güçlerinin halkın desteğiyle yurdun her noktasında ve sınır dışında güvenliği sağladığını aktaran Valimiz Sayın Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu sene özellikle huzurun gelmesiyle pandemiye rağmen inanılmaz bir rağbet var. Dağlarımıza, Sat Gölleri'ne, Reşko Geçidi'ne, Cennet Cehennem Vadisi'ne ilgi var. Şu manzara ancak Alpler'de, Himalayalar'da vardır. İnşallah hep birlikte bu potansiyeli hem Hakkarililerin hem de Türkiye ekonomisine, turizmine kazandıracağız. Güvenlik güçlerimiz bu dağlarda en üst düzeyde güvenliği sağlıyorlar. Hakkarililerin çocuklarını, Cilo'nun Sat'ın çocuklarını, Zap'ın çocuklarını kurda kuşa yem etmemek için, kötülüğe, şiddete gitmemeleri için biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak sizlerle beraber yekvücut olmuş şekilde iyiliğe, güzelliğe yönelmeleri konusunda çaba sarf ediyoruz. "

CİSAD Başkanı Azad Ölmez de dernek olarak kentteki doğal güzelliklerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını anlattı.

İlk festivali 2018'de 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Ölmez, "Bu yıl da 800'ü aşkın katılımcımız oldu. Bunların 400'ü il dışından geldi. Ülkenin birçok şehrinden katılım oldu. Gayet güzel bir festival oluyor. " diye konuştu.

Daha sonra Valimiz Sayın İdris Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, vatandaşlarımızla birlikte halay çekip, sporcularla rafting ve kano yaptı.

Çadırlarını ziyaret ettiği vatandaşlarımızla sohbet eden Valimiz Sayın Akbıyık, festivalde hazır bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine de görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Yerli ve yabancı yüzlerce doğasever ve sporcunun katıldığı festivalde, trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler de gerçekleştirildi.

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Kaynak: Habermetre

Münir Karaloğlu, Yüksekova, Türkiye, Gazete, Son Dakika

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SON DAKİKA: TERÖRDEN ARINDIRILAN CİLO SAT DAĞLARINDA 2. DOĞA SPORLARI FESTİVALİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
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