Terörden arındırılan Çobanbey ve Azez'de ayakkabı sektörü canlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Terörden arındırılan Çobanbey ve Azez'de ayakkabı sektörü canlandı - Son Dakika Ekonomi

Terörden arındırılan Çobanbey ve Azez'de ayakkabı sektörü canlandı

6 saat önce

Suriye'nin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Çobanbey ve Azez bölgelerinde ayakkabı ve terlik üreten esnaf, Irak'a ürün satışına başladı.

Terörden arındırılan Çobanbey ve Azez'de ayakkabı sektörü canlandı, System.String[]

Suriye'nin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Çobanbey ve Azez bölgelerinde ayakkabı ve terlik üreten esnaf, Irak'a ürün satışına başladı.

Türkiye'nin düzenlediği harekatla terörden temizlenen bölgelerde ekonominin canlandırılmasına yönelik destekler veriliyor. Bu sayede Azez ve Çobanbey bölgesinde ayakkabı ve terlik üretimi yapılıyor.

Çobanbey'de kurulan atölyelerde ve Azez'deki terlik fabrikasında üretim miktarını artıran Suriyeliler, ihracat yapabilmek için Çobanbey Ayakkabıcılar Birliği çatısı altında bir araya geldi.

Birliğin girişimleriyle, Çobanbey ve Azez'de üretilen kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları ve terlikleri Irak'a gönderildi.

Gaziantep'te düzenlenen 30. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'na da katılan Çobanbey Ayakkabıcılar Birliği, üyelerinin ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

"Artık farklı renk ve türde ürün üretebiliyoruz"

Çobanbey Ayakkabıcılar Birliği Başkanı Halil Kal Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin ve hükümetinin kendilerine çok büyük destekler verdiğini belirten Muhammed, şöyle devam etti:

"DEAŞ 'yüksek topuklu, beyaz renkli ayakkabı olmaz, tüm ayakkabılar siyah olacak.' diye yasak koydu. Bundan dolayı çok zarar gördük ve iflas kapısına varanlar oldu. Çok şükür Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleştikten sonra önümüz açıldı. Bundan 15 gün önce Irak'a bir tır ayakkabı yolladık. Arkadaşlarımız bu ürünleri hazırlayabilmek için çok emek sarf etti. Rahat ve huzurlu bir şekilde artık farklı renk ve türde ürün üretebiliyoruz."

Hedef, Suudi Arabistan, Libya, Rusya

İstedikleri ülkeye ihracat yapabilmeleri için transit geçişe izin verildiğini söyleyen Muhammed, "Suudi Arabistan, Libya, Rusya hedefimizde olan ülkeler. İlk adım atıldı, inşallah daha da iyiye gider. Fuara gelen insanlar bize 'siz bu işleri bu zor şartlarda yapabiliyor musunuz?' diye soruyor. Bize bu fırsatı tanıdılar, başka fuarlara da katılmayı planlıyoruz." dedi.

Muhammed, Fırat Kalkanı Harekatı ile önlerinin açıldığını vurgulayarak, "Geçmişte yaşadığımız sıkıntılar kalmadı, gelişmeye başladık. İlk adımların her zaman sıkıntısı olur ama inşallah daha da gelişeceğiz." diye konuştu.

Fırat, Irak, Azez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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