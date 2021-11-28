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DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı

28.11.2021 11:58

Diyarbakır'da terörden arındırılarak huzurun sağlandığı Lice ilçesi kırsalında, "Birkleyn Mağaraları Doğa Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

Diyarbakır'da terörden arındırılarak huzurun sağlandığı Lice ilçesi kırsalında, "Birkleyn Mağaraları Doğa Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzura kavuşan Lice kırsalı, doğaseverlerce keşfedilmeyi bekliyor.

Büyükşehir Belediyesince, ilçeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır- Bingöl kara yolunun Abalı mevkisinde Asur Kralları I. Tiglat-Pileser ve III. Salman Nassar'ın egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıtlarının yer aldığı Birkleyn Mağaraları'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, farklı kentlerden gelen amatör ve profesyonel sporcularla zorlu arazi şartlarında yürüyüş yaptı.

Beraberindekilerle mağaralarda incelemelerde bulunan Karaloğlu, burada AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eker ile Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Korosu'nun Kürtçe seslendirdiği "Ay Dilberi" şarkısına eşlik etti.

Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ı keşfetmeye devam ettiklerini söyledi.

"Maalesef Diyarbakır hem kültürel zenginlikleri hem tarihsel mirası hem doğal güzellikleriyle 40 yıldır perdelenen, üzeri örtülen bir şehir." diyen Karaloğlu, sağlanan huzur ve güven ortamında kentin bu değerlerini ortaya çıkarıp bütün insanlığın hizmetine sunma çabasında olduklarını belirtti.

"Bölgeye gelen herkesin bu mağarayı da gözü gibi koruması lazım"

Herkesi kente davet eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır sizin 40 yıldır ekranlarda gördüğünüz o tozlu, puslu, gri, Diyarbakır değil, başka bir Diyarbakır var. Diyarbakır'a gelin, esas Diyarbakır'ı şimdi görün. İnsanlığa, bu huzur ve güven ortamında Diyarbakır'ı gelin hep birlikte keşfedelim diyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız gerçek Diyarbakır'ı ortaya çıkarabilmek. 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var."

"Diyarbakır-Bingöl kara yoluna 10 dakika yürüme mesafesinde bulunan Birkleyn Mağaraları'nın bulunduğu bölge hem dağcılık hem de mağaracılık konusunda dünyaya mal olabilecek nitelikte bir bölge." diyen Karaloğlu, yaptıkları etkinlikten sonra bölgenin daha çok bilineceğini ve ziyaretçilerin artacağını belirtti.

Karaloğlu, mağaralarla ilgili Antik Dönem'den kalan çok sayıda efsanenin olduğuna işaret ederek, bunlardan birinin Pers seferine çıkan Büyük İskender'in ordusunu bir müddet söz konusu mağaralarda dinlendirdiği olduğunu aktardı.

Duvarlarında Asurlar Dönemi'nden kalma rölyefler ve kitabeler bulunan mağaranın Kültür ve Turizm Bakanlığınca Arkeolojik Sit Alanı ilan edildiğini ifade eden Karaloğlu, "Onun için bölgeye gelen herkesin bu mağarayı da gözü gibi koruması lazım. Başımıza dert bir eli silahlılar, bir eli kazmalılar (defineciler) var. Buraları ikisinden de korumak lazım. İkisi de medeniyet düşmanı. Buraları korumadan bir değere dönüştüremeyiz." dedi.

AK Parti Milletvekili Mehdi Eker de terörle verilen etkin mücadele sonucunda kentte oluşan huzur ortamına dikkati çekerek, uzunca bir süre terör nedeniyle Diyarbakır'ın güzelliklerinin neredeyse hafızalardan silinme noktasına geldiğini aktardı.

Eker, "Son yıllarda FETÖ ve PKK terör örgütlerine karşı yapılan etkin mücadelenin sonucunda oluşan huzur ortamı sebebiyle artık Diyarbakır'ın güzellikleri bir bir keşfedilip Türkiye'ye, Türkiye'nin sahnesine ve dünyanın bilgisine sunulur hale geldi." diye konuştu.

"Bu zamana kadar keşfedilmemiş bir alan"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Başar da havalimanına indikten sonra bir saat içinde bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Bölgede tırmanış bahçeleri, dağcıların tırmanış yapacağı ve günübirlik doğa yürüyüşlerinin yapılacağı çok sayıda alan bulunduğunu anlatan Başar, "Özellikle bu bölgeyi gerçekten görünce hayretler içerisinde kaldık. Bu zamana kadar keşfedilmemiş bir alan. Ayrıca şu anda içinde bulunduğumuz mağara gerçekten hem ülkemiz adına hem dünya adına bir miras niteliğinde. Diyarbakır'a gelen insanların dağcılık, doğa tırmanışı, doğa yürüyüşleri yaptıktan sonra bu mağarayı gezmeleri, görmeleri de büyük bir kazanım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak bölgedeki faaliyetleri artıracaklarını dile getiren Başar, "Bu bölgenin spor tırmanışı, kaya tırmanışı anlamında bir öncü olması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Mağaracılık Federasyonu Başkanı Genç ise mağaraların milyonlarca yılda oluşan tabiatın insanlığa bahşettiği yapılar olduğunu aktardı.

Genç, "Herhangi bir maddi, hazine değeri olmayan yapılar. Bu nedenle gelip kırmak, kazı yapmak bize bir şey kazandırmaz. Binlerce, milyonlarca yılda oluşmuş değerleri kaybetmiş olacağız." şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı
DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı
DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı
DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı
DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı
DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı
DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı
DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı
DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Terörden arındırılan Lice kırsalında doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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