Son Dakika Haberleri: Terörden arındırılan Rasulayn'a insani yardım
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Terörden arındırılan Rasulayn'a insani yardım

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde terörden arındırılan Rasulayn'da insani yardımlar sürüyor.

Terörden arındırılan Rasulayn'a insani yardım, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde terörden arındırılan Rasulayn'da insani yardımlar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve diğer kurumların koordinasyonunda Rasulayn'da, günlük hayatına dönen Suriyelilere gıda yardımı yapıldığı, çocuklara oyuncak dağıtıldığı bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:39 Kaynak: AA
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