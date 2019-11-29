Terörden arındırılan Rasulayn'a insani yardım

Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde terörden arındırılan Rasulayn'da insani yardımlar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve diğer kurumların koordinasyonunda Rasulayn'da, günlük hayatına dönen Suriyelilere gıda yardımı yapıldığı, çocuklara oyuncak dağıtıldığı bildirildi.