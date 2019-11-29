Son Dakika › Güncel › Terörden arındırılan Rasulayn'a insani yardım - Son Dakika
Terörden arındırılan Rasulayn'a insani yardım
7 saat önce
Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde terörden arındırılan Rasulayn'da insani yardımlar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:39 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde terörden arındırılan Rasulayn'da insani yardımlar sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve diğer kurumların koordinasyonunda Rasulayn'da, günlük hayatına dönen Suriyelilere gıda yardımı yapıldığı, çocuklara oyuncak dağıtıldığı bildirildi.
Süper mini paylaşımı yapan Aleyna Tilki, kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak