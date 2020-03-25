Terörden arındırılan Tel Abyad ağaçlandırılıyor - Son Dakika

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Terörden arındırılan Tel Abyad ağaçlandırılıyor
7 saat önce
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, "Yol Boyu Ağaçlandırma" projesi kapsamında fidanlar toprakla buluşturuluyor.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, "Yol Boyu Ağaçlandırma" projesi kapsamında fidanlar toprakla buluşturuluyor.
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad'da, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Bu kapsamda Bölge Müdürlüğünce ilçede başlatılan projeyle, ekipler yol kenarları ve halkın kullanabileceği alanlara fidan dikiyor.
Tel Abyad'ın daha yeşil olmasının amaçlandığı projede, çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:48 Kaynak: AA
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