Son Dakika Haberleri: Terörden gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
Son Dakika Güncel Terörden gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

Terörden gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

6 saat önce

Van'da haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt tutuklandı.

Terörden gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı, System.String[]

Van'da haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt tutuklandı.


Emniyetten yapılan açıklamada, 8 Kasım'da "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarıyla gözaltına alınan İpekyolu ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Yacan ve meclis üyesi Kurt'un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Yacan ve Kurt'un yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında İpekyolu Belediye Başkanlığı ve makam araçlarında da arama yapılarak suç unsuru olabilecek materyallere el konulduğu aktarılan açıklamada, "Her iki şüpheli bugün Van 1. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Azim Yacan, İpekyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de"
Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 04:54:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terörden gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]