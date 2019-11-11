Terörden gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Yacan tutuklandı

Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, 8 Kasım'da "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla gözaltında ki İpekyolu ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Yacan ve meclis üyesi Kurt'un emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği

belirtildi.

Açıklamada, " Van İli İpekyolu HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan ve sözde eş Başkan Şehsade Kurt isimli şahıslara yönelik PKK/KCK Terör Örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla operasyon gerçekleştirilmiş, adı geçen iki şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında, İpekyolu Belediye Başkanlığı ve makam araçlarında da arama yapılmış, suç unsuru olabilecek materyallere el konulmuştur. Her iki şüpheli bugün Van 1. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştır. " ifadesi kullanıldı.