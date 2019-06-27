Son Dakika Haberleri: Terörden suçundan aranan hükümlü yakalandı
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Terörden suçundan aranan hükümlü yakalandı

1 saat önce

Siirt'te terör örgütüne PKK üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.

Terörden suçundan aranan hükümlü yakalandı, System.String[]
Siirt'te terör örgütüne PKK üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütüne üye olmaktan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.K, İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Batman-Siirt kara yolunun Kayabağlar mevkisindeki yol kontrolünde yakalandı.

F.K'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:11 Kaynak: AA
PKK, Siirt, Güncel
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