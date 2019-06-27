Terörden suçundan aranan hükümlü yakalandı
1 saat önce
Siirt'te terör örgütüne PKK üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:11 Kaynak: AA
'te terör örgütüne PKK
üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütüne üye olmaktan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.K, İl Jandarma
komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Batman-Siirt kara yolunun Kayabağlar
mevkisindeki yol kontrolünde yakalandı.
F.K'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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