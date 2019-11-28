Terörden temizlenen bölgeler için güvenlik çalıştayı

Suriye'nin terörden temizlenen bölgelerinde güvenliğin sağlanması için Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalyoncu Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ve İstikrar Sağlama Komitesi tarafından çalıştay yapıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerin yerel güvenliğinin sağlanabilmesi adına Kalyoncu Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ve İstikrar Sağlama Komitesi çalıştay düzenledi. Çalıştayda, Türkiye'nin güvenliğini tesis ettiği bölgede yerel güvenlik kapasitesinin durumu, güvenlik sorunları ve çözümleri, ideal yerel güvenlik mimarisi ile göçmenlerin geri dönüşü için güvenlik düzenlemeleri ve tedbirlerine yönelik esaslar belirlendi. Çalıştaya, Suriye Geçici Hükümeti Adalet Bakanı Abdullah Abdul Salam, HKÜ Öğretim Üyesi Murat Aslan, Suriye'deki yerel meclis temsilcileri ve yerel güvenlik temsilcileri katıldı.



Programda konuşan Suriye Geçici Hükümeti Adalet Bakanı Abdullah Abdul Salam, güvenli Suriye için ellerinden geleni yaptıklarını ve kanunlar çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizde yaşanan durum istismarın istisnasıdır. Şu anda kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda kanunlar çıkarmaya çalışıyoruz. Bu durum küresel olarak acil kategoride yer alıyor. Bu tür durumlarda geleneksel çözümler değil de süratli çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Biz kanunları insanları korumak için çıkarıyoruz. Sağlık, eğitim ve hayat gibi haklarını sağlamaya çalışıyoruz. Bölgedeki yargı sisteminin çalıştırılması için bölgede mahkemeler kurduk. Bu mahkemeler 2013 yılının başlarında kuruldu" dedi. - GAZİANTEP