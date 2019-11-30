Terörden temizlenen bölgelerde yargı sistemi oluşturuluyor

Suriye Geçici Hükümeti Adalet Bakanı Abdullah Abdülselam, terörden kurtarılan bölgelerde adaletin tesisi konusunda Türkiye'nin de destekleriyle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bir etkinliğe katılmak için Gaziantep'e gelen Abdülselam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan arındırılmasıyla ilk iş olarak Cerablus'ta mahkeme kurulduğunu anımsattı.

Azez'de bulunan yargı kurumlarının Türkiye tarafından bir proje kapsamında yeniden yapılandırıldığını ve daha etkin hale getirildiğini belirten Abdülselam, bu girişimlerin amacının bölgede emniyetin teşkil edilmesi, suç oranlarının azaltılması ve suçluların yakalanması olduğunu vurguladı.

"Mahkemeler oluşturuluyor ve hakimler seçiliyor"

Bu sayede yargı kurumlarının çok daha etkin şekilde çalışmaya başladığını dile getiren Abdülselam, şöyle konuştu:

"Çalışmalarda Suriye 1950 Anayasası kullanıldı. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de mahkemeler oluşturuldu. Yargıçlar, hakimler seçildi ve bu bölgelerde de yargılamalar başlatıldı. Şu anda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde olduğu şekilde Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan bölgelerde de Türkiye kurumları ve Suriye Geçici Hükümeti Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeler oluşturuluyor ve hakimler seçiliyor. Orada da çalışmalar başlayacak. Bu üç bölgede de yargı kurumlarının temel amacı suç oranlarının azaltılması, emniyetin sağlanmasıdır. Tüm bunlardan bahsederken Türkiye'nin çabalarından söz etmemek yanlış olur. Türkiye, Suriye'de yargı kurumlarının çalışmasına yönelik teknik, lojistik ve maddi destekleri sağladı, yargı kurumlarının oluşturulmasına, terörden temizlenen bölgelerde emniyetin teşkil edilmesine, suçluların yakalanmasına ve suç oranlarının azaltılmasına katkı verdi."

"Geçen hafta Almanya'ya bir grup terörist gönderildi"

Kurtarılan bölgelerden ele geçirilen teröristlerin yargılanması ve işlemlerinin sürdüğünü aktaran Abdülselam, "Öncelikle bu kişilerin yargılanmasında adil olunması gerektiğini düşünüyorum. Tabi ki terör örgütü DEAŞ, PKK farklı bölgelerde hezimete uğradıktan sonra birçok mensubu yakalandı ve adli kurumlara sevk edildi. Terörden kurtarılan bölgelerde Suriye 1950 Anayasası kapsamında yargılanmalara devam ediliyor. Birçok teröristin hükümleri verildi. Bölgede hapishane kapasitelerinin az olması nedeniyle birçok terör örgütü mensubu Türkiye üzerinden ülkelerine gönderiliyor. Geçen hafta Almanya'ya bir grup terörist gönderildi." ifadelerini kullandı.

"Rehabilite edilmeleri gerekiyor"

Bakanlıklarının hükümlülere yönelik farklı projeler de yürüttüğünü aktaran Adalet Bakanı Abdülselam, "Bazılarının hükümleri belirli senelerle belirlendi. Dolayısıyla bunların hükümleri bitene kadar psikolojik veya toplumsal olarak rehabilite edilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla biz bu kapsamda da çalışmalar yürütüyoruz. Ancak bazıların rehabilitasyonu mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.