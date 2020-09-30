Cudi Dağı'na 50 ceylan bırakıldı - Son Dakika

Cudi Dağı'na 50 ceylan bırakıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Cudi Dağı'na 50 ceylan bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve bu sayede sayıları artan "gazella " türü 50 ceylan, Şanlıurfa'daki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan Silopi ilçesine getirildi.

Ziristin köyüne bağlı Gavita mezrasında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın da katıldığı programda ceylanlar doğaya salındı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmasında, Cudi Dağı'na bırakılan ceylanların bölge halkı tarafından besleneceğini ifade ederek, bu sayede doğada çoğalmalarının sağlanacağını söyledi. Vali Pehlivan, "23'ü dişi 37'si erkek olmak üzere toplam 50 ceylanı Cudi Dağı'nın eteklerine bırakacağız. Hayvanlar dünyamızın, doğamızın süsü, rengidir. Onlarla birlikte aslında dünyadaki yaşamı paylaşıyoruz. Onları korumak, uygun yaşam alanları sağlamak hepimizin görevidir. Bu hayvanlar inşallah doğada çoğalacaklar. Buradaki köylülerimize teslim ediyoruz, bu hayvanları. Cudi, tarihsel geçmişi, kültürümüz, inançlarımız açısından, insanlık tarihi açısından taşıdığı değerler ile birlikte yaşam çeşitliliği açısından da tam bir zenginlik kaynağıdır. Orada endemik türlerden diğer canlı türlerine kadar müthiş bir çeşitlilik var. O yüzdendir ki biz aslında Cudi'nin inşallah milli park olarak ilan edilmesini de Şırnak olarak arzu ediyoruz" dedi.

Köylüler ise ceylanların doğaya bırakılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.