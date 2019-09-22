Terörden temizlenen herekol dağı, bal üretim merkezi oldu

SİİRT'te 2 bin 962 rakımlı Herekol Dağı, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle, bal üretim merkezi haline geldi. Bir dönem güvenlik nedeniyle Herekol Dağı'nda gidemeyen arıcılar bölgede sağlan huzur ve güven ortamıyla organik bal üretimine başladı. Bal üreticilerinden Naci Adıgeçen, "Daha önce burada girmemiz mümkün değildi. Pervari İlçesine bağlı Herkol dağı eteklerinde arılarım vardı. Güvenlik gerekçesiyle gidemiyordum ancak bu sene rahat bir şekilde gittim" dedi.

Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya yönelik düzenledikleri son yılların en kapsamlı operasyonuyla Doğu ve Güneydoğu'daki birçok dağ ve yaylalarda artık huzur ve güven ortamı hakim. Dağların ve yaylaların huzurlu hale gelmesiyle tarım ve hayvancılık alanında üretim arttı. Huzurun hakim olduğu yerler arasındaki Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı, teröristlerden temizlenmesiyle bal üreticilerin kampı oldu. 2962 rakımlı Herekol Dağı'nda yüzlerce üreticileri, organik bal üretimine başladı.

'BİR DÖNEM BURALARA GELMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Herekol Dağı eteğindeki Gerzevan yaylasında yerleştirdiği kovanlardaki arılardan organik bal üretmeye başlayan Naci Adıgeçen (39), huzur ve güven ortamının oluşması üretimi de canlandırdığını söyledi. Bir dönem Herekol Dağı'na gelmenin mümkün olmadığın anlatan Adıgeçen, artık güvenli bir halde bölgeye gelip, üretim yaptıklarını söyledi. Adıgeçen, "Daha önce buralara gelmemiz mümkün değildi. Güvenlik gerekçesiyle gelemiyorduk. Ancak bu sene rahat bir şekilde geldim. Son yıllarda bu yaylaların güvenliği sağlandı ve şu an arılarımı buraya getirdim. Bu yıl bal hasadını yaptım ve bu yıl hasatta 2 kat ürün elde ettim" dedi.

'BURALARDA SİLAH SESLERİ EKSİLMEZDİ'

Adıgeçen, Herekol Dağı'nda bir zamanlar silah seslerinin eksilmediğini belirterek, sağlanan huzur ve güven ortamıyla kendileri de huzurlu olduğunu belirtti. Adıgeçen, "Buralarda silah sesleri kesilmezdi. Terör örgütü PKK, burada yol keserdi ve Gerzeven yaylasında hayvancılık, tarım ve bal üretimi yapılmazdı. Oysaki bu tür yaylalar gerek tarıma gerek hayvancılığa ve gersek bal üretimine müsait yaylalardır. Arılarımız bu yayla sayesinde bin bir çeşit bitki ile tanışıyor ve verimlerini bu bitkilerden alıyor. Aldığı verimi de bala yansıtıyor. Geçen yıl arılarıma doğru düzgün bakamadığımdan ötürü 15 ile 20 kilo arasında bal aldım. Ancak bu sene ise 268 kilo bal aldım. Benim özel müşterilerim var şeker hastası, böbrek hastası gibi ben balımı onlara gönderiyorum ve kilosunu 250 TL'den satıyorum" diye konuştu.