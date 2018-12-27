Terörden Temizlenen İlçenin Çehresi Değişti

ÖZKAN BİLGİN/ULAŞ GÜVEN - Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarıyla terörden tamamen temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, devlet tarafından yapılan yeni konutlar ve alt yapı çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştu.

ÖZKAN BİLGİN/ULAŞ GÜVEN - Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarıyla terörden tamamen temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, devlet tarafından yapılan yeni konutlar ve alt yapı çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştu.



Güvenlik güçleri, Yüksekova ilçesinde 2015 yılının sonları ve 2016'nın başlarında terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu 13 Mart 2016'da "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nu başlattı.



Bu kapsamda PKK'lı teröristlerle özellikle Cumhuriyet, Orman, Güngör, Eski Kışla, Dize ve Kuruköy mahallelerinde yoğun çatışmalar yaşandı.



Teröristlerin saldırılarıyla söz konusu mahallelerde bulunan ev, iş yeri ve kurum binalarının büyük bölümü ağır hasar gördü, tahrip oldu ve çoğu kullanılamaz hale geldi.



Bu süreçte binlerce Yüksekovalı teröristlerin baskısı ve saldırısı sonucu mal varlığını geride bırakarak ilçeyi terk etmek zorunda kaldı.



Vatandaşların büyük bölümünün çevre illere göç ettiği olaylarda binlerce vatandaş terör mağduru oldu.



Operasyonların tamamlanması ve PKK'lı teröristlerin ilçeden tamamen temizlenmesinin ardından hasar tespiti başlatıldı.



Zarar gören tüm yapılar, elektrik ve içme suyu hatlarını belirleyen ekipler, mevcut durumun düzeltilmesi ve ilçenin modern görünüme kavuşması için hızlı bir çalışma başlattı.



Operasyonlarda kurum binalarından, camilere, ev ve iş yerlerine kadar ağır hasar gören, tahrip olan ve kullanılmaz hale gelen binlerce yapı yıkılırken, hafif hasarlılar onarıldı.



Aradan geçen iki yılda devlet eliyle hızlı bir toparlanma süreci yaşayan Yüksekova, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutları ve onarılan yeni yüzüyle, eskisinden daha modern ve daha güzel görünüme kavuştu.



"3 bin konut inşa ediliyor"



Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, AA muhabirine, teröristlerin saldırılarıyla ilçenin büyük zarar gördüğünü anımsattı.



Bu sürecin ardından devletin ilçeye yatırım yapmaya başladığını anlatan Kendüzler, yapılan görevlendirmenin ardından alt yapı çalışmalarına da ağırlık verildiğini söyledi.



Kendüzler, şöyle konuştu:



"Yüksekova tarihinde ilk defa alt yapı ve kanalizasyon hizmetleriyle buluştu, içme suyu şebekesi yenilendi. Terör mağduru vatandaşlarımıza devletimiz TOKİ vasıtasıyla 3 bin konut inşa ediyor. Bu da özellikle Yüksekova'da nüfusun üçte biri konut sahibi olacak demek. Konutların bir kısmı tamamlanma aşamasında, bir kısmı gelecek yıl tamamlanacak. Bu konutlar devletimizin ilçemize yaptığı muazzam bir yatırım."



Devletin ilçede birçok hizmeti vatandaşla buluşturduğuna işaret eden Kendüzler, "Resmi kurumlar, okullar ve camiler yapıldı. Yüksekova adeta yeni bir şehir havasına büründü. Devletimiz terör olaylarından sonra vatandaşlarımıza yardım elini uzattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince memurlara 700 lojman yapıldı. Özellikle operasyonlardan sonra vatandaşın devlete olan güveni pekişti. Huzurlu bir ortam oluştu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.



Kendüzler, Dilimli Barajı'ndan ilçeye 2045 yılına kadar içme suyu sağlanacağını sözlerine ekledi.



"İlçemizde artık çok huzurlu bir ortam var"



Vatandaşlardan Halil Aykut ise ilçede sokağa çıkma yasağı öncesinde teröristlerin mahallelerine geldiklerini ve çukur kazmak istediklerini anlattı.



Mahalleli olarak bu duruma karşı çıktıklarını ve gerekli mücadeleyi verdiklerini vurgulayan Aykut, şunları kaydetti:



"Ben şehit ailesiyim. Bizler Güngör Mahallesi olarak terör olaylarına ve çukur kazmalara hep karşı çıktık, önünde durduk. Buna rağmen yaşanan olaylarda evlerimiz hasar gördü. Ama devletimiz hasar tespiti yapıp mevcut durumu düzeltti. İlçe halkı olarak herkes çok sıkıntı çekti. Ama çok şükür şimdi durumumuz çok iyi. İlçemizde artık çok huzurlu bir ortam var."

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