TERÖRDEN arındırılan Hakkari'nin Kaval köyü bölgesi, el değmemiş doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. Huzur ortamının sağlandığı köye gelen macera tutkunu 4 arkadaş, şelalede ilk defa kanyoning (kanyonda spor etkinliği) yaptı.

Hakkari'de, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Kato Dağı eteklerinde bulunan Kaval köyü, el değmemiş doğası ile öne çıkıyor. Doğaseverlerin de dikkatini çeken bölge, yöre halkı tarafından 'saklı cennet' olarak adlandırılıyor. Sağlanan huzur ortamı ile birlikte Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu rehberliğinde bölgeye 3 arkadaşıyla gelen gezgin Bahar Aydoğdu, geçen yıl keşfedilen 60 metrelik Kaval Şelalesi'nde ilk defa iple iniş yaptı.

25 ülke ve 80 il dolaşan Gezgin Aydoğdu, Hakkari'nin doğasına hayran kaldığını, gezilerini kaleme aldığını, ayrıca ülkedeki doğal güzelliklerin daha da bilinmesi için bu gezileri sosyal medya hesaplarından paylaştığını söyledi. Aydoğdu, Nerede bir şelale varsa ben oraya gider ve gezerim, dünyanın öbür ucunda bile olsa. Şimdi de Hakkari'deyim. Hakkari'nin doğası gerçekten muhteşem. Bahsedildiğinden daha güzel. Kanyoning sporunu yapıyoruz. Bu sporu da Hakkari'ye taşımış olduk. Şelalede yaklaşık 60 metreden iple iniş yaptık. Herkes gelsin buraya. Gayet güvenli, hiçbir sorun yok.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu da kentin tüm doğa sporlarının rahatlıkla yapılacağı bir yer olduğunu belirterek, Yıllardır Hakkari'de doğa sporları yapıyoruz. Kulübümüz bünyesinde birçok branştan spor gerçekleştirdik. Bugün de ekstrem bir spor yaptık. İstanbul'dan gelen iki arkadaşımızla beraber şelalede kanyoning sporunu gerçekleştirdik. Nehir çamurlu akıyor ancak şelale temiz aktığı için teknik donanımlarla iple inişler yapıldı. Bu sporun da yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız. Kentimize yurt içinden ve yurt dışından turistlerin ilgisi arttı dedi.