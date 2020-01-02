Terörden temizlenen mahalle 25 yıl sonra yerleşime açılıyor - Son Dakika
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Terörden temizlenen mahalle 25 yıl sonra yerleşime açılıyor

6 saat önce

YILMAZ KAZANDIOĞLU/MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde 25 yıl sonra yerleşime açılan mahalleye vatandaşların yerleşerek büyüdükleri topraklarda tarım yapmalarını sağlamak amacıyla alt ve üst yapı çalışmaları başlatıldı.

Terörden temizlenen mahalle 25 yıl sonra yerleşime açılıyor, System.String[]

YILMAZ KAZANDIOĞLU/MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde 25 yıl sonra yerleşime açılan mahalleye vatandaşların yerleşerek büyüdükleri topraklarda tarım yapmalarını sağlamak amacıyla alt ve üst yapı çalışmaları başlatıldı.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllar önce halkın boşaltmak zorunda kaldığı yerleşim yerleri, bölgenin teröristlerden arındırılmasıyla eski huzurlu günlerine dönüyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, terör olayları nedeniyle 1995'te boşaltılan Dutluca Mahallesi, çeyrek asır sonra yeniden yerleşime açıldı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki mahalleden göç edenler, buraya dönerek büyüklerinden kalan toprakları yeniden değerlendirmek için hazırlıklara başladı.

Çukurca Belediyesi de vatandaşların mahalleye ulaşımlarını kolaylaştırmak ve arazilerini tarımsal alanda değerlendirmelerini sağlamak için yeni projeler hazırladı.

Bu kapsamda yol açma ve yenileme çalışmalarının startını veren, içme suyu şebekesini yenileyen belediye, Doğu Anadolu Projesi (DAP) işbirliğiyle arazilerin verimini artırmak için sulama suyu kanalları yaptırdı.

Söz konusu çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeye yerleşmek isteyenler alt ve üst yapısı tamamlanan mahallede terör nedeniyle yıllardır değerlendiremedikleri topraklarında tarım yapma imkanına kavuşacak.

Vatandaş hem yerleşecek hemde ekim yapabilecek

Belediye Başkanı Ensar Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle boşaltılan mahallede ulaşımın sağlanamadığını, su kanallarının bozulduğunu ve içme suyu probleminin yaşandığını belirterek, şöyle dedi:

"Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla biz mahallemizde hemen yol çalışması başlattık. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yolumuz var. Bunun yüzde 85'ni tamamladık. İçme suyu probleminin de yüzde 95'lik kısmını hallettik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Mahalle yıllarca ulaşıma ve yerleşime kapalı olduğu için su kanalları tamamen bozulmuştu. DAP ile yaptığımız ortak proje ile sulama suyu kanalı sorununu da çözdük. Havaların ısınmasıyla insanlarımız gelip buraya yerleşecek, arazisinde tarım ve hayvancılık yapabilecek."

Yolun bitmesiyle bölgedeki tarihi mekanları da turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Dündar, "Mahallemizin tarihi bir geçmişi var. Kilise, su kemeri ve eski gümrük binası bulunuyor. Burayı açtığımızda turizme de büyük bir katkı vermiş olacağız." diye konuştu.

"Terör nedeniyle boşalttık"

Mahalle muhtarı İsmail Altay ise mahallenin boşaltılmasının ardından burada yaşayanların ilçe merkezindeki farklı bölgelere yerleştiğini belirtti.

Mahallenin 47 haneden oluştuğunu aktaran Altay, "50 yıldan bu yana ilk kez Sayın Belediye Başkanımız Ensar Dündar sayesinde mahallemize yol hizmeti götürülüyor. Ayrıca içme suyu yenileniyor ve sulama kanalları yapılıyor. Çok verimli topraklarımız var. Su kanalı yapıldıktan sonra arazilerimizin tamamını kullanacağız. Halkımız 25 yıldan sonra topraklarına geri dönecek. Bunun için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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