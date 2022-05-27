Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

27.05.2022 09:57

Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi Bir yüzü Erzincan'a diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzur Dağlarında havaların ısınmasıyla birlikte doğa da iyice canlandı.

Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Bir yüzü Erzincan'a diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzur Dağlarında havaların ısınmasıyla birlikte doğa da iyice canlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Karlı zirvelerde şamua, boz ayı otlak alanlarda ise yaban keçileri sürüler halinde kameraya yansıdı.

Erzincan ile Tunceli arasındaki platoda 130 kilometre uzunlukta batıdan doğuya uzanan Munzur Dağlarında bugünlerde doğa renklendi. Çok sayıda şamua ve dağ keçisi Munzur Dağları'nda görüntülendi. Yaz ayına sayılı günler kala muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi. Yiyecek arayan boz ayıda objektiflere yansıdı.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da ön plana çıkan Munzur Dağlarında, karların eridiği ve otların büyüdüğü derede, hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren dağ keçileri, karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.

Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi
Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi
Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi
Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

YORUMLAR
500
Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulundu Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulundu Elazığ'da öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı Elazığ'da öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarıştı
Kaynak: İHA

Erzincan, Tunceli, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement