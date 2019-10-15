Terörden temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler
1 saat önce
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler kameralara yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad teröristlerden temizlendi. Terörden temizlenen Tel Abyad'dan yeni görüntüler kameralara yansıdı.
(İHA)
Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası 2 milyon Suriyelinin geri döneceğini açıkladı YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap: Yaptırım tehdidi, terör tehdidinden büyük değil İTÜ'lü profesör duyurdu: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz