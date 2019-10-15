Son Dakika Haberleri: - Terörden temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler
Son Dakika Güncel - Terörden temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler

- Terörden temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler

1 saat önce

- Terörden temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntülerTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler kameralara yansıdı.

- Terörden temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler kameralara yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad teröristlerden temizlendi. Terörden temizlenen Tel Abyad'dan yeni görüntüler kameralara yansıdı.

- Terörden temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:57 Kaynak: İHA
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