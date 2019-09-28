Son Dakika Haberleri: Terörden temizlenen Uludere'de huzur festivali
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Terörden temizlenen Uludere'de huzur festivali

46 dakika önce

Terörden temizlenen Uludere'de huzur festivaliŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2.'si düzenlenen gençlik, huzur ve bal festivali birinci gününde halaylarla kutlandı.

Terörden temizlenen Uludere'de huzur festivali

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2.'si düzenlenen gençlik, huzur ve bal festivali birinci gününde halaylarla kutlandı.

Uludere ilçesinde ikincisi düzenlenen festivale kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kürtçe şarkılar eşliğinde başlayan festivalde uzun halay kuyrukları oluştu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı festivalde yöreye ait bal tanıtımı yapıldı. Bölgede yürütülen operasyonlar sonrasında huzurun hakim olmasıyla birlikte festivallerin yapılması halk tarafından sevinçle karşılandı. 3 gün sürecek olan festivalin çeşitli sanatçıların sahne almasıyla devam edeceği bildirildi. Uludere belediyesi tarafından düzenlenen festivalin 3 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Terörden temizlenen Uludere'de huzur festivali

Uludere, Şırnak, Huzur, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
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