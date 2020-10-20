Terörden temizlenen Zap Vadisi'nde 'Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyorlar - Son Dakika

30 Ekim tarihleri arasında Zap Suyu'nda düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sağlanan huzur ortamıyla birlikte spor aktivitelerinin arttığı Hakkari'de 5 gün süren Rafting Şampiyonası düzenlenecek.

Hakkari- Çukurca Karayolu'ndaki Zap Vadisi, sağlanan huzur ortamıyla birlikte spor aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor. Kentte ilgi gören spor dallarından birini de rafting oluşturuyor. Hakkari'deki rafting takımları, 25- 30 Ekim tarihleri arasında Zap Suyu'nda düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları düzenlenecek. 'Hakkari'de Hayat Var, Gelin Bu Hayatı Yaşayın' sloganı ile Zap Suyu üzerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya yaklaşık 400 raftingseverin katılması bekleniyor. Şampiyona hazırlıklarına 10 gündür kamp yaparak hazırlanan takımlar 5 gün sürecek şampiyonada başarılı olmak için Zap Suyu'nda kürek çekiyor.Şampiyonaya Hakkari'yi temsilen 5 takımla katılacaklarını söyleyen Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ortaklığında Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2'nci ayağı Hakkari'de düzenlenecek. Bizlerde Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 10 günlük rafting kampındayız. Burası doğası ile ihtişamlı bir yer. Biz burada gençlerimizi şampiyonluğa hazırlıyoruz. 5 kulüp olmak üzere yaklaşık 10 takım her gün sabah saatlerinde Zap nehri kenarında rafting şampiyonasına hazırlık yapıyoruz. Biz sporcularımıza güveniyoruz" dedi.