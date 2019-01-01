Son Dakika Haberleri: Teröre Geçit Vermeyen Kahramanlardan Yeni Yıl Mesajı

Teröre Geçit Vermeyen Kahramanlardan Yeni Yıl Mesajı

11 dakika önce

- Teröre geçit vermeyen kahramanlardan yeni yıl mesajı Omuz omuza mücadele veren güvenlik korucuları ve askerler, silahlarıyla izli mermi atışı yaparak yeni yıla girdilerHAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Irak sınırının sıfır noktasında görev yapan asker ve güvenlik korucuları, izli...

- Teröre geçit vermeyen kahramanlardan yeni yıl mesajı
Omuz omuza mücadele veren güvenlik korucuları ve askerler, silahlarıyla izli mermi atışı yaparak yeni yıla girdiler

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Irak sınırının sıfır noktasında görev yapan asker ve güvenlik korucuları, izli mermi atışı yaparak yeni yılı kutladı.
Yeni yıl dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de değişik etkinliklerle kutlandı. Vatan nöbeti bekleyen Mehmetçik ve güvenlik korucuları da, yeni yıl nedeniyle Türk milletini unutmadı. Irak'ın kuzeyinin sıfır noktasında bulunan ve bir zamanlar terör örgütü unsurlarının cirit attığı Balkaya Dağlarını temizlenen Mehmetçik ve güvenlik korucuları, kar kalınlığının bir metreyi geçmesine rağmen elleri tetikte görev yapıyor. Yılbaşı nedeniyle bir video yayınlayan Mehmetçik ve güvenlik korucuları, tüm Türk halkının yeni yılını kutladı. Teröre karşı omuz omuza mücadele eden güvenlik korucuları ve askerler, okunan kutlama mesajından sonra silahlarıyla izli mermi atışı yaparak yeni yıla girdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Derecik, Irak, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı Erdoğan, Sülayman Şah Türbesi'nde Görev Yapan Askerlere Seslendi

Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı Ünlü Profesör Canan Karatay, Yeni Yıl Partisinde Sahneye Çıkıp Şarkı Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:11:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröre Geçit Vermeyen Kahramanlardan Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]