Teröre göz açtırmayan JÖH'ler depremzedelere desteğe gönderildi - Son Dakika
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Teröre göz açtırmayan JÖH'ler depremzedelere desteğe gönderildi

16 dakika önce

Muş'ta terör örgütüne göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) personeli, Elazığ'daki depremzedelere güvenlik ve yardım amacıyla deprem bölgesine uğurlandı.

Teröre göz açtırmayan JÖH'ler depremzedelere desteğe gönderildi, System.String[]

Muş'ta terör örgütüne göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) personeli, Elazığ'daki depremzedelere güvenlik ve yardım amacıyla deprem bölgesine uğurlandı.


Muş'ta terör örgütüne karşı başarılı operasyonlar düzenleyerek bölgede terör örgütünü bitirme noktasına getiren jandarma, bu kez de depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'ya görevlendirilen 180 Mehmetçik için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, bugüne kadar Varto'da, Malazgirt'te terör örgütünün ana üslenme bölgesi olan, yuvası olan Şenyayla'da çok başarılı, çok etkin faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.


"Teröriste bir an olsun göz açtırmadınız"


Teröristlere karşı bir an olsun göz açtırmadıklarını ve Muş bölgesinde teröristi hemen hemen sıfır noktasına getirdiklerini kaydeden Albay Baykal, "Milletimiz sizinle gurur duymaktadır. Bugün aziz milletimiz sizlere, bizlere Elazığ'da, Malatya'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle büyük yaralar alan vatandaşlarımıza güvenlik desteği yardımda bulunma ve onlarla birlikte olma görevini tevdi etmiştir" dedi.


"Bu görevin bize tevdi edilmesi dolayısıyla büyük bir gurur duyuyoruz"


Muş İl Jandarma Komutanlığı olarak bu görevin kendilerine tevdi edilmesi dolayısıyla büyük bir gurur duyduklarını vurgulayan Albay Bülent Baykal, "Sizlerin bu görevi başarıyla yerine getireceğinize, Türk Jandarma Teşkilatını başarıyla temsil edeceğinize olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.


"Rabbim, ayağınızı taşa değdirmesin"


"Gözünüz arkada kalmasın, burada bıraktığınız aileleriniz, evlatlarınız bize emanettir" diyen Albay Baykal, "Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize, vatandaşlarımıza selamlarımızı ve hayır dualarımızı ulaştırınız lütfen. Rabbim, ayağınızı taşa değdirmesin. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum" diye konuştu.


"Amacımız sıcaklığımızı zarar gören vatandaşlarımıza iletmektir"


Amaçlarının depremde zarar gören vatandaşların yanında olmak ve onlara sıcaklıklarını hissettirmek olduğunu ifade eden Albay Baykal, "Amacımız bir nebze de olsa sıcaklığımızı, sıcaklığınızı orada (Elazığ-Malatya) zarar gören vatandaşlarımıza iletmektir. Bu yolda yapacağınız her ufak hareket milletimizin gönlünde önemli bir yer tutacaktır. Tekrar hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmanın ardından araçlara binen Mehmetçiği, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, Merkez Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Temiz ve diğer komutanlar selamlayarak deprem bölgesine yolcu etti.


Öte yandan, 2 gün önce de İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar da bölgeye gönderilmişti. - MUŞ

Jandarma, Elazığ, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
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