Teröre karşı renklerle birleştiler - Son Dakika

Mersin Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması olan 'Teröre Karşı Renklerle Birleşmek Projesi kapsamında alışveriş merkezlerinde resim sergisi açıldı.

Proje kapsamında il genelinden 8 lise ile 1 ortaokuldan 124 öğretmen ve öğrencinin katılımıyla, terörle mücadelede halkın desteğini kazanmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 'terör ve terörizm' konulu resim çalışması yapıldı.

Hazırlanan 114 çalışma Mersin merkezde bulunan 3 büyük alışveriş merkezinde sergilendi. - MERSİN