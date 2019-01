Teröre Karşı Yürüttüğü Projeler Ödül Getirdi

SELMAN TÜR - Terör örgütü PKK 'nın saldırıları sonucu göç ettiği Batman 'da eğitimini tamamlayan ve bir otelde genel müdür olarak görev yapan Hüseyin Aslan 'a, teröre karşı yürüttüğü projeler çok sayıda ödül getirdi.Babasının 30 yıl muhtarlık yaptığı Batman'ın Gercüş ilçesinin Ulutaş köyünden terör baskısı tehdidi ile göç eden ailesi ile Mardin 'in Nusaybin ilçesine yerleşen Aslan, teröristlerin yaklaşık 2 yıl önce şehir merkezlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda mağduriyet yaşadı.Ailesi ile bu kez de Batman merkeze taşınan Aslan, eğitimini turizm alanında tamamladı. Kentteki bir otelde koordinatör olarak işe başlayan Aslan, başarısı nedeniyle kısa sürede genel müdürlüğe terfi etti.Terör mağdurlarına yardım eliBir grup otel işletmecisi ile bir araya gelerek Güneydoğu Anadolu Turizm ve Otel İşletmeleri'ni (GATOB) kuran Aslan, terörün bölge turizmine olumsuz etkilerini sona erdirmek amacıyla "Karanlığa Bir Işık Yak Projesi"ni hazırladı.Proje ile kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine taşıyarak barikat kuran, çukur kazan yollara ve çukurlara patlayıcı tuzaklayan teröristlerin Diyarbakır 'ın Sur , Mardin'in Nusaybin, Şırnak ile Silopi Cizre ve İdil ilçelerinde mağdur ettiği, evlerinden ettiği 10 bini aşkın çocuğa hayırseverler aracılığıyla giysi ulaştıran Aslan, bölgedeki okullarda 100 bini aşkın kitap dağıttı, kütüphanesi olmayan birçok okulda da kütüphane oluşturdu.Turizmin canlanması adına Türkiye 'nin 7 bölgesindeki turizmcilere mektup göndererek, onları bölgeye davet eden Aslan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nin güvenli bir bölge olduğunu göstermek amacıyla GATOB olarak düzenledikleri "All Anatolia Çalıştayı"na çok sayıda ulusal ve uluslararası çapta turizmci katıldı.Geçen yıl Turizmde Yön Verenler Platformu'nca (TUR-YÖN) düzenlenen "Türkiye Altın Turizm Ödülleri" kapsamında "Yılın Turizm Profesyoneli" ödülünü alan Aslan, Beşiktaş Belediyesi ve Kral TV sponsorluğunda gerçekleştirilen, halk oylaması ile seçilen 2018 yılı "Altın Zambak Ödülleri" ile İstanbul 'da Kahya Medya tarafından gerçekleştirilen "Altın Portal" ödülleri kapsamında "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin En Başarılı Turizm İşletmecisi" ödüllerine layık görüldü."Karanlıkları aydınlattığımıza inanıyoruz"Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör baskısı nedeniyle 1980'li yıllarda göç etmek zorunda kaldıkları Nusaybin'de ilk, orta ve lise eğitimini tamamladığını, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü'nü kazandığını söyledi.Üniversite eğitiminin ardından 2013 yılında Batman'a döndüğünü ve otelde koordinatör olarak başladığı görevinde önce genel koordinatörlüğe sonra genel müdürlüğe terfi ettiğini belirten Aslan, bölge turizminin canlanmasına katkı sunmak ve kendisi gibi terörün mağdur ettiği insanlara yardım sağlamak için sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğini aktardı."Karanlığa Bir Işık Yak Projesi" ile Cizre'nin Nuh Mahallesi'ne kadar gittiklerini en ücra yerlerdeki karanlıkları aydınlattıklarını dile getiren Aslan, terör saldırıları sırasında evi yıkılan 6 yetime bakan bir yaşlı kadının evini hayırseverlerin desteğiyle onardıklarını ifade etti.Aslan, proje ile Nusaybin, Cizre ve Silopi gibi birçok yere ulaşarak, terör saldırılarında etkilenen öğrencilere kırtasiye yardımı sağladıklarını, binlerce öğrenciyi giydirdiklerini, 100 bini aşkın kitap dağıttıklarını anlattı.Bölge turizminin 2016 yılında terör örgütü PKK'nın çukur saldırıları ile ciddi yara aldığını hatırlatan Aslan, bazı otellerin o dönem kapandığını kaydetti.Bölgenin teröristlerden güvenlik güçlerinin operasyonları sayesinde temizlenmesinin ardından bölge turizmini yeniden canlandırmak için çalışmalar başlattığını anlatan Aslan, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca bölge turizmine destek sağlandığını aktardı.Aslan, "Karanlıkları aydınlattığımıza inanıyoruz. Bütün bu çalışmalar bize bir takım ödüller kazandırdı. Batman'ın yanı sıra Güneydoğu turizmini her platformda tanıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.