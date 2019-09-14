"Teröre lanet kardeşliğe davet" mitingi
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Mitinge katılan vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi Basın açıklamasının okunması VAN - Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:29 Kaynak: AA
Mitinge katılan vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi
Basın açıklamasının okunması VAN - Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edildi.
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