Son Dakika Haberleri: "Teröre lanet kardeşliğe davet" mitingi
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"Teröre lanet kardeşliğe davet" mitingi

37 dakika önce

Mitinge katılan vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi Basın açıklamasının okunması VAN - Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edildi.

Mitinge katılan vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi

Basın açıklamasının okunması VAN - Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edildi.

Teröre lanet kardeşliğe davet mitingi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:29 Kaynak: AA
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