Siirt, Mardin ve Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingleri yapıldı.

Siirt'te Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı öncülüğünde 24 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilen miting için Güres Caddesi'ndeki Sancaklar İlkokulu önünde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, buradan "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla yürüyüşe geçti.

Vali Ali Fuat Atik'in de katıldığı yürüyüşte, Türk bayrağı ve pankartlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, Türkçe ve Kürtçe "artık yeter" ile "ülkemi seviyorum terörü lanetliyorum" yazılı dövizler taşıdı.

Güres Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar, daha sonra sloganlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt İl Başkanı İdris Yıldız, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce Eruh ilçesinde başlattığı saldırıların o günden bu yana ülkenin birlik ve beraberliğini hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 kişinin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını anımsatan Yıldız, "Terör örgütü PKK bu topraklarda hiçbir zaman o kirli emellerine kavuşamayacaktır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ıyla ve tüm değerleriyle birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan halklarımız hiçbir terör örgütüne prim vermeyecektir." dedi.

Terör örgütü PKK'nın, Kürtlerin temsilcisi olmadığına dikkati çeken Yıldız, örgütün en büyük zararı Kürtlere verdiğini vurguladı.

Yıldız, şöyle konuştu:

"PKK, Kürt kardeşlerimizin yoğunlukta bulunduğu bölgelere yapılan yatırımları hedef alan, yol yapan iş makinelerini ateşe veren, okulları yakıp yıkan bir terör örgütüdür. Şehitlerimizin kanıyla sulanan, canıyla vatan kılınan bu topraklar, hiçbir terör örgütüne geçit vermedi, bundan sonra da vermeyecektir."

Mardin

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen mitinge, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Mitingde, sık sık terör örgütü lanetlenirken, "Türk Kürt Kardeştir" sloganları atıldı.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, yaptığı konuşmada, terör örgütünün Mardin'in huzurunu bozamayacağını, terörü lanetlemek amacıyla toplandıklarını bildirdi.

Kentin dillerin ve dinlerin buluştuğu bir kültür ve turizm şehri olduğunu dile getiren Kandemir, huzuru bozmak isteyen şer odaklarına meydanı boş bırakmayacaklarını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırıları lanetleyen Kandemir, "Bir Mehmet gider bin Mehmet gelir. Bir Tufan gider bin Tufan gelir. Sizler hiçbir zaman amacınıza ulaşamayacaksınız. Arkadan vurarak yüzünüzü saklayacak kadar kalleşsiniz. Sizlerden korkmuyoruz. Şehitlerin kanlarında boğulacaksınız. Doğusu, batısı, Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı ile bilin ki hepimiz kardeşiz. Bölücü terör örgütlerine karşı her zaman bir ve beraber olma zamanıdır"

Eğitim Bir Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer de terörü lanetledi. Mitingde şehitler için dua edildi.

Şırnak

Şırnak'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları öncülüğünde vatandaşlar, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısını protesto etmek ve çocukları kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine destek vermek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile çok sayıda vatandaş, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adliye Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla sık sık "kahrolsun PKK", "şehitler ölmez, vatan bölünmez", "vatan sana canım feda" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar da yürüyüşe evlerinin balkonundan bayrak açarak destek verdi.

Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, halk arasına nifak tohumları sokmak isteyen terör örgütlerine karşı sokaklara indiklerini söyledi.

Çatı, "Özü, sözü gönlü bir insanların mekanı olan Şırnak'tan haykırıyoruz. 15 Temmuz'da denediniz başaramadınız, kanlı darbe sonrası üst akıldan talimat aldınız, taşeron örgütler olarak sahaya indiniz yine başaramadınız. Biz hiç diz çökmedik ki başarasınız, başaramazsınız işte buradayız, alanlardayız." ifadelerini kullandı.

Şırnak Şehit Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör de teröre karşı vatandaşların birlik olması gerektiğini ve terörün sonunun gelmesinin yakın olduğunu dile getirdi.

İdil ilçesindeki kanaat önderlerinden Mehmet Nuri Genç de batılı güçlerin Türk ve Kürtleri düşman etmek için terör örgütü PKK'yı maşa olarak kullandığını anlattı.

Artık Kürt vatandaşların uyandığını ifade eden Genç, şöyle devam etti:

"Biz artık çocuklarımızı dağa değil okula göndereceğiz. Onlar avukat, mühendis, bilim adamı olacaklar ve artık örgütün ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Biz istiyoruz ki artık Cudi'ye pikniğe gidelim. Gabar'daki şelaleye turist gelsin. Artık herkes onların ne olduğunu anladı. Kimi kimden koparacaklar. Benim babaannem Trabzonlu Laz. Bir gelinimiz Rizeli, diğeri Antakyalı, bunların hepsi Türk ve Kürt gelinleridirler. Artık yeter diyoruz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Diyarbakır annelerimizin yanındayız ve Kulp'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz."

Daha sonra şehitler için dua edildi.