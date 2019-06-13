Teröre ve uyuşturucuya jandarma engeli

Jandarma komando ve özel harekat birliklerince ülke genelinde yılın ilk 5 ayında düzenlenen operasyonlarda 260 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ORHAN ONUR GEMİCİ - Jandarma komando ve özel harekat birliklerince ülke genelinde yılın ilk 5 ayında düzenlenen operasyonlarda 260 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Jandarma Genel Komutanlığı, başta terör ve uyuşturucu olmak üzere suç ve suçlularla mücadelesini yurdun dört bir yanında 7 gün 24 saat esasına göre özveriyle sürdürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda jandarma komando ve özel harekat birliklerince, 1 Ocak-1 Haziran tarihlerinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 45 bin 303 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 85'i ölü, biri yaralı, 121'i sağ ve 53'ü teslim olmak üzere 260 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarla bitme noktasına getirilen terör örgütlerini ayakta tutmak için yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen şüphelilere de fırsat verilmedi.

Operasyonlarda bin 977'si PKK, 98'i sol terör örgütleri, 56'sı dini istismar eden terör örgütleri, bin 318'i FETÖ ile irtibatlı olmak üzere 3 bin 449 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 532'si cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Bir yandan terör örgütleriyle mücadele eden Jandarma Genel Komutanlığı, diğer yandan da uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Yılın ilk 5 ayında 4 bin 322 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 bin 837 şüpheliden 582'si tutuklandı.

Aramalarda dedektör köpeklerden de yararlanan jandarma personelince, 9 ton 877 kilo esrar, 5 ton 312 kilo skunk, 743 kilo eroin, 4 kilo kokain, 16 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 32 kilo metamfetamin, 26 kilo afyon sakızı, bir milyon 757 bin 129 captagon hap, 151 bin 854 ecstasy hap, 140 bin 605 sentetik ecza, 805 bin 496 kök kenevir bitkisi ve 438 litre asetik anhidrid ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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