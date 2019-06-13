Teröre ve uyuşturucuya jandarma engeli
1 saat önce
Jandarma komando ve özel harekat birliklerince ülke genelinde yılın ilk 5 ayında düzenlenen operasyonlarda 260 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:33
komando ve özel harekat birliklerince ülke genelinde yılın ilk 5 ayında düzenlenen operasyonlarda 260 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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