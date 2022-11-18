Taksim saldırısında şaşırtan detay! Albashır'a patlama sonrasında kıyafetlerini değiştirmesi için emir verilmiş - Son Dakika
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Taksim saldırısında şaşırtan detay! Albashır'a patlama sonrasında kıyafetlerini değiştirmesi için emir verilmiş

18.11.2022 09:14

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden, terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı. Şüphelilerden Ammar Jarkas'ın tutuklama gerekçesinin Taksim'e bombayı bırakan Albashır ile patlamaya ilişkin Whatsapp yazışmaları ve Albashır'a olay sonrası kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atması olarak belirtildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taksim saldırısında çarpıcı detay! Albashır'a patlama sonrasında kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atılmış

"ONUN FOTOĞRAFINI GÖRDÜĞÜMÜZDE POLİSE BİLDİRMEK İSTEDİK"

Şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Ammar Jakras, korsan taksicilik yaptığını belirterek "Halil Menci onu taşımamı istedi. Halil, Suriye Kamışlı'da oturuyor. Bana sadece onu taşımam söylendi. Yakalandığım yer komşumuzun evidir. Biz olaydan sonra evdeyken onun fotoğrafını gördüğümüzde polise bildirmek istedik ancak biz bildirmeden polis geldi" dedi.

"BOMBAYI PATLATAN KADININ EVE GELEN KADIN OLDUĞUNUN FARKINDA BİLE DEĞİLDİM"

Diğer şüpheli Mahmud H. savunmasında, " Türkiye'de yeniyim söz konusu evde oturuyorduk. Hatice yanında kara bir kızla geldi. Oğlu Ahmed'in getirdiğini, yurtdışına gideceğini söyledi. Emine'nin kızı olmuştu onu görmeye gelmiştik. Bombayı patlatan kadın eve gelen kadın olduğunun farkında bile değildim. Ammar ve Bakar telefonda birbirlerine bir şey gösterdi. 10 dakika geçti Zekariya'nın küfürlerini duydum "Siz kimi eve getirdiniz? Ben polisi arayacağım telefonu getirin" dedi. Ardından polisler geldi" diye konuştu.

Taksim saldırısında çarpıcı detay! Albashır'a patlama sonrasında kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atılmış

3 SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "çocuğa karşı bombalama veya silah kullanarak tasarlayarak öldürme", "çocuğa karşı bombalama veya silah kullanarak tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiğini belirtti. Tutuklama gerekçesinde hakimlik, şüphelini Albashır'ın olay günü Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlayıcı bombayı bırakması sonucu Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara, Elif Topkara, Arzu Özsoy, Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini ifade etti. Gerekçede eylemin PKK/KCK/ YPG bölücü terör örgütü tarafından ülkenin devlet, birlik ve bütünlüğünü bozma amacıyla planlandığını vurgulandı. Şüpheli Ahlam Albashır'ın, Ahmed C. tarafından saklanmak üzere Esenler'de bulunan bir eve götürüldüğü, bu kapsamda Ahmed C.'nin de olayı gerçekleştiren Albashır ile birlikte hareket ettiği belirtildi. Gerekçenin devamında, Şüpheli Albashır'ın Küçükçekmece'de evde birlikte Ammar Jarkas, Bakar C., Hadir C., Mahmud H., Muhammed Ş., Zekariya M.Ş., Hatice El K. ve Mesut H. ile yakalanmaları nedeniyle Albashır'ın eylemine fiilen iştirak ettikleri ifade edildi.

Taksim saldırısında çarpıcı detay! Albashır'a patlama sonrasında kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atılmış

ALBASHIR'A KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN SES KAYDI ATMIŞ

Ayrıca şüpheli Zekariya M.Ş. dosya kapsamında yakalanan başka bir şüpheli ile telefon üzerinden irtibat kurduğu, şüpheli Ammar'ın, Ahlam Albashır ile birlikte hareket eden Bilal Hasan'ı arabayla Edirne'ye götürdüğü vurgulandı. Tutuklama gerekçesi, Ammar Jarkas'ın patlamaya ilişkin Whatsapp yazışmaları ve Albashır'ın olay sonrası kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atması olarak belirtildi. Mahmud H.'nin ise olaya ilişkin Whatsapp yazışmalarının tespit edilmesi gerekçe olarak gösterildi. Son olarak hakimlik, şüphelilere isnat edilen suçun üst sınırına göre, kaçmaları, delilleri karartma şüphelerinin bulunması ile suçun ağırlığı ve önemi dikkate alarak şüphelilerin tutuklanmalarına karar verdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Taksim saldırısında şaşırtan detay! Albashır'a patlama sonrasında kıyafetlerini değiştirmesi için emir verilmiş - Son Dakika

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