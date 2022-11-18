İstiklal Caddesi bombacısı cezaevine götürüldü! Hastane önünde bekleyen vatandaş sert tepki gösterdi - Son Dakika
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İstiklal Caddesi bombacısı cezaevine götürüldü! Hastane önünde bekleyen vatandaş sert tepki gösterdi

18.11.2022 08:26

Taksim'e bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında olduğu 17 şüpheli tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinden sonra, Marmara Cezaevine götürüldü. Tutuklular hastaneden çıkarıldığı esnada orada bulunan bir vatandaş "Allah cezanızı versin. Masum insanlardan ne istediniz ?" sözleriyle tepki gösterdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Tutuklanan Taksim bombacısı Marmara Cezaevi'ne götürüldü! Vatandaşın tepkisi sert oldu

ALBASHIR'IN İFADESİ YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRDÜ

Şüphelilerin sabah saat 11.00 sıralarında 29 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmaya başlandı. Şüpheli Ahlam Albashır'ın ifadesi ise saat 11.30'da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı. Albashır'ın ifadesi iki Başsavcı vekili tarafından alındı. Diğer şüphelilerin ifadesi ise saat 17.30 sıralarında tamamlandı.

Tutuklanan Taksim bombacısı Marmara Cezaevi'ne götürüldü! Vatandaşın tepkisi sert oldu

SERBEST BIRAKILAN 29 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, 'kasten öldürme, 'kasten öldürmeye yardım, 'kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek.

Tutuklanan Taksim bombacısı Marmara Cezaevi'ne götürüldü! Vatandaşın tepkisi sert oldu

ALBASHIR TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan Taksim bombacısı Marmara Cezaevi'ne götürüldü! Vatandaşın tepkisi sert oldu

MARMARA CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLÜRKEN VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 17 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Marmara Cezaevine götürüldü. Tutuklular hastaneden çıkarıldığı sırada orada bulunan bir vatandaş "Allah cezanızı versin. Masum insanlardan ne istediniz ?" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: DHA
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İstiklal Caddesi, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi bombacısı cezaevine götürüldü! Hastane önünde bekleyen vatandaş sert tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi bombacısı cezaevine götürüldü! Hastane önünde bekleyen vatandaş sert tepki gösterdi - Son Dakika
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