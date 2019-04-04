Son Dakika Haberleri: Terörist Almanya'ya da Uğramış

Terörist Almanya'ya da Uğramış

13 dakika önce

ALMAN Haber Ajansı dpa'nın haberine göre bir Federal Kriminal Dairesi yetkilisi, basına kapalı yapılan Federal Meclis İçişleri Komisyonu toplantısında saldırgana ilişkin bilgiler verdi.

Terörist Almanya'ya da Uğramış, System.String[]
ALMAN Haber Ajansı dpa'nın haberine göre bir Federal Kriminal Dairesi yetkilisi, basına kapalı yapılan Federal Meclis İçişleri Komisyonu toplantısında saldırgana ilişkin bilgiler verdi. Komisyonda konuşan yetkili, Tarrant'ın kısa bir süre Almanya'ya da uğradığını söyledi. Teröristin 30 Kasım 2018'de Almanya'nın güneyindeki Neuschwanstein Şatosu'nda kredi kartını kullandığını belirten yetkili, kartın aynı gün hem sabah hem de akşam Avusturya'da da kullanılmasından dolayı Tarrant'ın kısa süreli Almanya'ya uğradığının varsayıldığını anlattı.

AVUSTURYA VE FRANSA'DAKİ AŞIRI SAĞCILARA PARA GÖNDERMİŞ

Tarrant'ın sadece Avusturyalı aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketine para göndermediğine işaret eden yetkili, aynı zamanda 18-25 Eylül 2017'de toplam 2 bin 200 Euro 'Generation Identitaire' adlı Fransa'daki aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketine de para gönderdiğini kaydetti. Tarrant'ın bunun dışında 9 Mayıs 2014'te Avusturalya'daki banka hesabından bir Alman'ın Belçika'daki banka hesabına da para havale ettiğini ifade eden yetkili, gönderme sebebi olarak da " Filipinler'de dalış eğitimi" yazdığını belirtti. Daha önce Avusturyalı Kimlikçiler Hareketi ile Avusturalya doğumlu terörist arasında bağlantı olduğu belirlenmiş, teröristin Kimlikçiler Hareketi'nin Avusturya Sözcüsü Martin Seller'e finansal destekte bulunduğu tespit edilmişti.

DURUŞMAYA KAMERA İLE BAĞLANMASI BEKLENİYOR

Yeni Zelanda Polisinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan Cuma günü Christchurch Yüksek Mahkemesinde düzenlenmesi beklenen duruşmada terör saldırasından tutuklanan şahsın, 50 cinayet ve 39 cinayet girişimi için ayrı ayrı suçlanacağı ifade edildi.

Ülkenin en yüksek güvenlikli Auckland Hapishanesi'ndeki tek kişilik hücresinde tutulan terörist Brenton Tarrant'ın, yarınki duruşmaya kamera bağlantısıyla katılması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:34 

Almanya, Güncel
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