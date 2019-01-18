Son Dakika Haberleri: "Terörist bataklığını kurutana kadar durmayacağız"

"Terörist bataklığını kurutana kadar durmayacağız"

20 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin Suriye'deki "terörist bataklığını" kurutana kadar durmaksızın terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin Suriye'deki "terörist bataklığını" kurutana kadar durmaksızın terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:20 

Suriye, Türkiye, Ekonomi
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