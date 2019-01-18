"Terörist bataklığını kurutana kadar durmayacağız"
20 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin Suriye'deki "terörist bataklığını" kurutana kadar durmaksızın terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye
'nin Suriye
'deki "terörist bataklığını" kurutana kadar durmaksızın terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:20
Fenerbahçeli Taraftarlar, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı Islıkladı
Ümraniyespor'a Galibiyeti Getiren Golü Atan Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe Altyapısında Yetişmesi Dikkat Çekti
AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı