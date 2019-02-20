Son Dakika Haberleri: Terörist Cesedine Basarak Resim Çektirdi, Savaş Suçundan Hapis Cezası Aldı

Terörist Cesedine Basarak Resim Çektirdi, Savaş Suçundan Hapis Cezası Aldı

37 dakika önce

İSVEÇ devlet radyosu SR'nin haberine göre, İsveç Örebro Bölge Mahkemesi, ölen ve yaralanan DEAŞ teröristlerinin 'aşağılayıcı' fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Kuzey Iraklı eski peşmergeyi savaş suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Terörist Cesedine Basarak Resim Çektirdi, Savaş Suçundan Hapis Cezası Aldı, System.String[]
İSVEÇ devlet radyosu SR'nin haberine göre, İsveç Örebro Bölge Mahkemesi, ölen ve yaralanan DEAŞ teröristlerinin 'aşağılayıcı' fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Kuzey Iraklı eski peşmergeyi savaş suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Haberde, İsveç'in Örebro kentine 2015'te gelerek iltica talebinde bulunan kişinin, fotoğrafları Mart 2015'te Kerkük'te çektiği kaydedildi.

4 FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İddianameyi hazırlayan Savcı Peter Larsson, savaş sırasında ölen ya da yaralananları aşağılamanın savaş suçu olduğunu kaydetti. Söz konusu kişinin ölü ve yaralıların üzerine basarak çektirdiği 4 fotoğrafı sosyal medyadan yayınlamasının da aynı kapsama girdiğinin altını çizen Larsson, cezanın bu çerçevede verildiğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:15 

Kerkük, İsveç, Güncel
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