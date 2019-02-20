Terörist Cesedine Basarak Resim Çektirdi, Savaş Suçundan Hapis Cezası Aldı
37 dakika önce
İSVEÇ devlet radyosu SR'nin haberine göre, İsveç Örebro Bölge Mahkemesi, ölen ve yaralanan DEAŞ teröristlerinin 'aşağılayıcı' fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Kuzey Iraklı eski peşmergeyi savaş suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
İSVEÇ devlet radyosu SR'nin haberine göre, İsveç
Örebro Bölge Mahkemesi, ölen ve yaralanan DEAŞ teröristlerinin 'aşağılayıcı' fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Kuzey Iraklı eski peşmergeyi savaş suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Haberde, İsveç'in Örebro kentine 2015'te gelerek iltica talebinde bulunan kişinin, fotoğrafları Mart 2015'te Kerkük
'te çektiği kaydedildi.
4 FOTOĞRAF PAYLAŞTI
İddianameyi hazırlayan Savcı Peter Larsson, savaş sırasında ölen ya da yaralananları aşağılamanın savaş suçu olduğunu kaydetti. Söz
konusu kişinin ölü ve yaralıların üzerine basarak çektirdiği 4 fotoğrafı sosyal medyadan yayınlamasının da aynı kapsama girdiğinin altını çizen Larsson, cezanın bu çerçevede verildiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:15
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