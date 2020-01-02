Terörist Durmaz'dan "kemik testi" talebi - Son Dakika
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Terörist Durmaz'dan "kemik testi" talebi

6 saat önce

Ankara Garı patlaması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın, Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 polisin yaralanması nedeniyle "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan da yargılanmasına devam edildi.

Terörist Durmaz'dan

Ankara Garı patlaması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın, Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 polisin yaralanması nedeniyle "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan da yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Durmaz ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken avukatı salonda hazır bulundu.

Savunması sorulan sanık avukatı, sanık Durmaz'ın daha önce gar patlaması davasında yargılandığını ve ceza aldığını belirterek mükerrer yargılama yapıldığını söyledi ve tahliyesini talep etti.

Sanık Durmaz da önceki ara kararla ilgili kurumlardan istenen belgelerin henüz ulaşmadığını beyan ederek belgelerin kendisine gönderilmesini istedi.

Durmaz, olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapılarak yaşının tespiti için kemik testi yaptırılması talebinde bulundu.

Taleplerin ardından mütalaası sorulan duruşma savcısı, 19 Mayıs 2016'da sanığın ve ağabeyi Yunus Durmaz'ın yakalanması için düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah ve patlayıcıların kime ait olduğunun tespiti için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına ve sanık Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, operasyonda ele geçirilen silah ve patlayıcıların adli emanet bilgilerinin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinden istenilmesine, sanığın kaçma şüphesinin varlığı, atılı suçları işlediğine dair delillerin bulunması ve üzerine atılı suçun Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen katalog suçlardan olması sebebiyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, kemik testi yapılması talebi hakkında ise Nüfus Müdürlüğünden sanık Durmaz'a ait kayıtlar ve doğum belgesinin istenilmesini, bu talebe ilişkin kararın gelecek celse değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Davanın görülmesine 26 Mart'ta devam edilecek.

101 kez ağırlaştırılmış müebbet

Durmaz, mevcut davada, DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ı yakalamak için düzenlenen polis operasyonunda ağabeyinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 3 polisin yaralanması nedeniyle "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan da yargılanıyor.

10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı'nda düzenlenen ve 2'si saldırgan 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin dava da yargılanan Durmaz, "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100 kez olmak üzere toplamda 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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