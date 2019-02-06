Son Dakika Haberleri: Terörist Elebaşı İçin Kutlamaya Katılanlara Hapis

Terörist Elebaşı İçin Kutlamaya Katılanlara Hapis

1 saat önce

Şanlıurfa'da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle yasaya aykırı davranış sergiledikleri gerekçesiyle yargılanan, aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 50 sanık, 1 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terörist Elebaşı İçin Kutlamaya Katılanlara Hapis, System.String[]
Şanlıurfa'da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle yasaya aykırı davranış sergiledikleri gerekçesiyle yargılanan, aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 50 sanık, 1 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Şanlıurfa Valiliği tarafından kamu güvenliği göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2013'te terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlama etkinliğinin yasaklandığının duyurulmasına rağmen sanıkların ısrarla yasaya aykırı davranış sergilediklerini belirterek, bu nedenle atılı suçtan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 50 sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, aralarında Sadak'ın da bulunduğu sanıklardan sabıkası olan 40'ının cezalarının ertelenmesine yer olmadığına, 10 sanığın ise cezalarının ertelenmesine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:17 Kaynak: AA

Abdullah Öcalan, Şanlıurfa, Güncel
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