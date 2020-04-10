Terörist elebaşının portresinin yerine ay yıldızlı bayrak - Son Dakika

Suriye'nin Afrin kentindeki Darmık dağında bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında TSK tarafından bombalanan terör örgütü elebaşı Öcalan portresinin yerine dev Türk bayrağı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'deki Darmık dağının güneyinde bulunan ve TSK tarafından bombalanan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın portresi parçalanmıştı. Parçalanan portrenin yerine 600 metrekarelik ay yıldızlı Türk bayrağı çizildi. Yağlı boya ile yapılan bayrağın malzemelerini de Gaziantepli bir hayırsever karşıladı.

(İHA)