Son Dakika Haberleri: Terörist İstanbul'da 2 Otelde Kalmış

Terörist İstanbul'da 2 Otelde Kalmış

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İstanbul'a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray'daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı.

Terörist İstanbul'da 2 Otelde Kalmış, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İstanbul'a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray'daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısın düzenleyen ve 50 Müslümanı katleden Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye de geldiği belirlendi. Tarrant'ın Türkiye ziyaretleri sırasında İstanbul'a da iki gez uğradığı öğrenildi. Zanlının ilk İstanbul ziyareti 17 Mart'ta 2016'da gerçekleşti. Sultanahmet'te bir otelde 3 gün kalan terörist, ardından ülkeden ayrıldığı belirlendi. Tarant'ın yaklaşık 6 ay sonra bu kez 6 Ekim 2016'da İstanbul'a gelerek Aksaray Abdullah Çavuş Sokak'ta bir otelde kaldığı kaydedildi. Her iki otelin güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 yıl geçmiş olması nedeniyle görüntülere ulaşamadı.

(Emrah Kuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Sultanahmet, Yeni Zelanda, İstanbul, Güncel
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