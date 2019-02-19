Terörist İtiraf Etti: Gökyüzüne Bakmaya Bile Korkuyoruz
43 dakika önce
Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, bölücü hainler ve elebaşlarının çaresizliklerini gözler önüne sererek, "Gökyüzüne bakmaya bile korkuyoruz" dedi.
Terör örgütü PKK
'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, bölücü hainler ve elebaşlarının çaresizliklerini gözler önüne sererek, "Gökyüzüne bakmaya bile korkuyoruz" dedi.
İfadesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak
kuzeyine gerçekleştirdiği başarılı operasyonların etkilerinden bahseden terörist; gökyüzüne bakmaktan bile korkar olduklarını, attıkları her adımın, yaptıkları her hareketin Türk ordusu tarafından tespit edildiğini, eskiden ağaç altlarında ve benzeri yerlerde gizlenebildiklerini, şimdi ise hareket dahi edemediklerini ve hatta sigara bile içemediklerini ifade etti. Terörist, içinde bulundukları bu durumu terör örgütünün elebaşlarına aktardıklarını ancak elebaşlarının da mağaradan çıkamadığını, bu sebeple örgüt içinde huzursuzluk, elebaşlarının talimatlarına uymama, aykırı hareket etme, gruplar içinde infazlara varan cezalandırmalar ve kavgalar yaşandığını; bunun sonucunda da firar ve çözülmenin çok arttığını belirtti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:31 Kaynak: İHA
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