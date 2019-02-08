Son Dakika Haberleri: Terörist Kıyafeti ve Silahla Poz Veren Zanlı Tutuklandı

Terörist Kıyafeti ve Silahla Poz Veren Zanlı Tutuklandı

45 dakika önce

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terörist kıyafeti ve silahla poz verdiği, terör örgütü PKK tarafından şehir merkezinde örgütsel faaliyetler için görevlendirildiği tespit edilen zanlı tutuklandı.

Terörist Kıyafeti ve Silahla Poz Veren Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terörist kıyafeti ve silahla poz verdiği, terör örgütü PKK tarafından şehir merkezinde örgütsel faaliyetler için görevlendirildiği tespit edilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK tarafından arama ve yakalama kaydı bulunmaması nedeniyle şehir merkezinde örgütsel faaliyetler için görevlendirildiği tespit edilen, terör örgütünü simgeleyen bez parçasının önünde terörist kıyafeti giydiği ve kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafları bulunan S.Y'nin yakalanması için operasyon düzenlendiği bildirildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'ndeki adreste gözaltına alınan S.Y'nin çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandığı belirtilen açıklamada, zanlının 2015-2016 yıllarında merkez Yenişehir ilçesindeki okulda ücretli öğretmenlik yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın sivil yapılanması ile işbirlikçi faaliyetlerine yönelik operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:26 Kaynak: AA

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