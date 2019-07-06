Son Dakika Haberleri: Terörist Mihraç Ural'ın Lazkiye'de yaralandığı iddia edildi
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Terörist Mihraç Ural'ın Lazkiye'de yaralandığı iddia edildi

1 saat önce

2013 yılında Hatay'da gerçekleştirilen ve 52 kişinin ölümüne yol açan saldırının faili olarak bilinen terörist Mihraç Ural'ın Lazkiye'de yaralandığı iddia edildi.

Terörist Mihraç Ural'ın Lazkiye'de yaralandığı iddia edildi, System.String[]
2013 yılında Hatay'da gerçekleştirilen ve 52 kişinin ölümüne yol açan saldırının faili olarak bilinen terörist Mihraç Ural'ın Lazkiye'de yaralandığı iddia edildi.
2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen ve 52 kişinin ölümüne yol açan saldırının faili olarak bilinen terörist Mihraç Ural'ın Lazkiye'de yaralandığı iddia edildi. Yerel kaynaklar Ural'a ait bir aracın geçtiği yola döşenen patlayıcıların infilak etmesi sonucu teröristin ağır yaralandığını belirtirken, teröristin tedavi edilmek üzere bölgedeki bir hastaneye götürüldüğünü aktardı. Öte yandan saldırının kim tarafından yapıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı.
(Muhamed El Mustafa/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:35 Kaynak: İHA
Mihraç Ural, Lazkiye, Hatay, Güncel
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