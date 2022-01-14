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Terörist, milletvekili ve hemşire okul arkadaşı - Son Dakika

Terörist, milletvekili ve hemşire okul arkadaşı

14.01.2022 11:02
Terörist, milletvekili ve hemşire okul arkadaşı

Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yanı sıra teröristlere ilaç götürdüğü iddia edilen hemşirenin üniversiteden arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yanı sıra teröristlere ilaç götürdüğü iddia edilen hemşirenin üniversiteden arkadaş olduğu ortaya çıktı.

HDP'li Milletvekili Semra Güzel ile PKK'lı terörist Volkan Bora'nın Kuzey Irak'ta ki terör kamplarında çekilmiş fotoğrafları siyasetteki gündemini korurken, yeni kişiler ve yeni bağlantılar ortaya çıktı. Semra Güzel ile fotoğrafı bulunan Volkan Bora'ya ilaç temin ettiği iddia edilen hemşire Süreyya R.Ç.'nin Üniversiteden arkadaş oldukları ve Semra Güzel'in akrabası olduğu ortaya çıktı.

29 Nisan 2017 yılında Adıyaman'ın Akçalı kısalında 4 teröristin ölü olarak ele geçirildiği hava destekli operasyon sonrasında bölgede yapılan çalışmada terör örgütü mensuplarına ait sığınak bulundu. Bu sığınakta ele geçirilen bidonlarda içerisinde silah, dizüstü bilgisayar, çok sayıda yaşam malzemesi ve ilaç bulundu.

İlaçların kimin tarafından temin edildiği yönünde yapılan araştırmada Melati Zülfikar Terörist Volkan Bora'nın not defterinde, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde çalışan Süreyya R. Ç.'nin cep telefonu numarasının yazılı olduğu not, ayrıca terörist Volkan Bora ile Hemşire Süreyya R.Ç.'nin birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Araştırmada HDP Milletvekili Semra Güzel, Terörist Volkan Bora ve Hemşire Süreyya R.Ç.'nin Harran Üniversitesi'nden arkadaş oldukları belirlendi.

PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı derneklere üye olmak suçundan 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen Süreyya R.Ç. hakkında, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Terörizmin Finansmanı' kapsamında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan Süreyya R.Ç., ifadesinde öldürülen terörist Volkan Bora'yı 10 yıldan beri tanıdığını ve fotoğrafların Mardin'de çekildiğini söyledi.

Süreyya R.Ç., terörist Volkan Bora'ya ilaç götürmediğini, ele geçirilen ilaçlardan haberdar olmadığını belirterek, "Bu ilaç çalışmış olduğu ASM'den reçete edilip ne şekilde Volkan Bora'ya ulaştırılmış herhangi bir bilgim yoktur" şeklinde suçlamayı reddetti.

Semra Güzel ile akraba olduğunu ve PKK'nın terör örgütü olup olmadığı yönünde fikri olmadığını söyleyen Süreyya R.Ç., "Semra Güzel hem uzaktan akrabam hem de hemşerimdir" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesine dava dosyasını sundu. Mahkeme, yetkisizlik vererek dosyayı Şanlıurfa'ya gönderdi. Dava dosyası Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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