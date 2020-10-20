Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı - Son Dakika

Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı

20.10.2020 14:01
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı, System.String[]

CEZAEVİNDE bulunan Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'ın da sokak eylemleri için çağrı yaptığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNDE bulunan Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'ın da sokak eylemleri için çağrı yaptığı ortaya çıktı. Demirtaş, örgüte yakın yayın organına yaptığı açıklamada, örgütün siyasi uzantısı HDP'nin çalışmalarıyla sokakta başarı sağlanamayacağını, bu başarının ancak Kobani benzeri sokak eylemleri ve çatışmalarla  sağlanabileceğini belirtti.

Son dönemde terörle mücadele alanında yürütülen başarılı operasyonlar ve ikna ağırlıklı teslim olmalar, terör örgütü PKK'yı çaresizliğe itti. İstihbarat birimlerinden alınan bilgilere göre dağda ve şehirde eylem yapamaz hale gelen örgüt, siyasi uzantısı HDP'den beklediğini bulamayınca çareyi sokak eylemlerinde aramaya başladı. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi 'Şiar' kod adlı Nurettin Demirtaş'ın da kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014 şiddet eylemleri benzeri yeni sokak çatışmaları istediği ortaya çıktı.

'HALK SAVAŞI SOKAKTA BAŞLAR'Demirtaş, örgüte yakın yayın organına yaptığı açıklamada, HDP'nin çalışmaları ile bir yere varılamayacağını, başarının ancak Kobani benzeri sokak eylemleri ve çatışmalar çıkarılarak sağlanacağını söyledi. Demirtaş, "Legal siyasal zemine takılıp kalmamak gerekir. Legal alan yapmazsa kimse yapmaz denilemez. Legal alan sadece sokakta olamaz. Sokaktan kopuk da olamaz. Halk savaşı sokakta başlar. Faşizm sokakta yenilir" dedi.Demirtaş, özellikle üniversite öğrencilerini kışkırtarak sokak eylemleri için öncü olmalarını istedi. Huzur ortamından rahatsızlığını dile getiren Demirtaş, üniversite gençliğinin sessizliğe gömüldüğünden dert yanarak, eylem yapmaları çağrısında bulundu.PARTİ BAŞKANLIĞINDAN DAĞA ÇIKIŞ

İzmir Buca Cezaevi'nde tutukluyken Türk Ceza Kanunu'ndaki yeni hükümler kapsamında 2006'da tahliye olan Demirtaş, 2007'de yapılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2. Olağan Kongresinde Selma Irmak ile DTP eş genel başkanı seçildi. 2007'de askere gitmemek için sahte çürük raporu aldığı iddiasıyla tutuklanan Demirtaş, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, tahliyesinin ardından askere alındı. Demirtaş'ın, terhis olduktan sonra 2009'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edildi. Nurettin Demirtaş'ın terör örgütü içinde, sözde PKK merkez komite üyeliği, HPG askeri konsey üyeliği yaptığı, PKK eğitim komitesi üyesi, PKK kültür ve sanat komitesi üyesi  ile PKK istihbarat komitesi sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde Kırmızı Kategori'de yer alan Demirtaş'ın 'resmi belgede sahtecilik', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'askerlikten kurtulmak için hile yapmak' suçlarından toplam 4 aranma kaydı bulunuyor.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı - Son Dakika

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