Son Dakika Haberleri: Terörist Tarrant, Kale Manzaralı Odada Kalmış

Terörist Tarrant, Kale Manzaralı Odada Kalmış

1 saat önce

Yeni Zelenda'da camiye terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerden 9 ilden birisi olan Tokat'ta kaldığı otelde kale manzaralı odayı tercih ettiği öğrenildi.

Terörist Tarrant, Kale Manzaralı Odada Kalmış, System.String[]
Yeni Zelenda'da camiye terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerden 9 ilden birisi olan Tokat'ta kaldığı otelde kale manzaralı odayı tercih ettiği öğrenildi. 

Yeni Zelenda'da 2 camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 Müslümanı şehit eden Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ikincisinde Tokat'a 2016 yılı Eylül ayında geldiği öğrenildi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emri ile Eflak Prensi Voyvoda 3'üncü Vlad'ın 4 yıl boyunca esir tutulduğu kaleyi ziyaret etme amacıyla Tokat'a geldiği bilgiler arasında yer alan Tarrant'ın, şehir merkezinde kaldığı oteli kale manzaralı olduğu için tercih ettiği tahmin ediliyor. 18-19 Eylül 2016 tarihinde 403 numaralı otel odasında 1 gece konaklayan teröristin, insanlara yaptığı türlü işkencelerle tanınan Kazıklı Voyva'dayı örnek aldığı, esir tutulduğu kaleyi görmek istediği varsayımlar arasında yer alıyor. 

CANİNİN KALDIĞI ODADAKİ TÜM EŞYALAR DEĞİŞTİRİLECEK 

Otel Genel Müdürü Kubilay Çinkılıç, Yeni Zelenda'da camiye terör saldırısı düzenleyen canin otellerinde kaldığını öğrendiklerinde odayı konaklamaya gelenlere vermediklerini ifade ederek, "Yeni Zelenda canisinin otelimizde kullandığı tüm eşyaları değiştireceğiz, hiçbir kimsenin bu eşyaları kullanmasını temas etmesini istemiyoruz." diye konuştu. 

KONT DRACULA'NIN ESİR TUTULDUĞU KALE 

Tokat Kalesi, tarihe en büyük Türk düşmanlarından biri olarak geçen Kont Dracula ya da Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Eflak Prensi III. Vlad'ın esir tutulduğu kale olma özelliği taşıyor. "Vampirlerin atası" olarak bilinen ve birçok filme konu olan "Kont Dracula" ya da "Kazıklı Voyvoda" şeklinde anılan Eflak Prensi III. Vlad, 15'inci yüzyılda Fatih Sultan Mehmed Han'ın emri ile Tokat Kalesi'nde 4 yıl boyunca esir tutuldu. 

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Eflak, Türkiye, Tokat, Kale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım Son Dakika! İran'da Yolcu Uçağı İniş Sırasında Alev Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 22:22:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terörist Tarrant, Kale Manzaralı Odada Kalmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]